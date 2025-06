Les Enfants de la Télé du 8 juin : les invités de Laurence Boccolini ce soir

Publicité





Les Enfants de la Télé du 8 juin 2025, les invités et extrait vidéo – Ce dimanche soir et comme chaque week-end, Laurence Boccolini vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de son émission hebdomadaire « Les Enfants de la Télé ». Quels sont les invités aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 18h10 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Les Enfants de la Télé du 8 juin 2025: les invités

📺 Ce soir à 18h10 sur France 2, retrouvez Laurence Boccolini aux commandes d’un numéro best-of des Enfants de la télé ! En attendant le retour des inédits dimanche prochain, (re)découvrez les moments les plus drôles, les plus surprenants et les plus cultes de l’émission. Fous rires garantis !

🎾 À noter : en cas de prolongation de la finale de Roland-Garros, l’émission pourra être déprogrammée.



Le concept

Chaque dimanche, Laurence Boccolini rassemble des personnalités du divertissement, de la musique, du cinéma et de la télévision pour échanger sur leurs souvenirs d’enfance, partager des anecdotes amusantes et discuter de leurs moments télévisuels favoris.

Extrait vidéo

