Un Si Grand Soleil du 27 juin : Alix cache quelque chose, Emma confronte Lucas (résumé épisode 1678 en avance)

Un si grand soleil du 27 juin 2025, spoiler résumé de l’épisode 1678 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 27 juin 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Lucas reçoit un appel d’Emma, il ne décroche pas. Pendant ce temps là, Alix amène des chocolats à Ulysse à l’hôpital. Elle lui annonce avoir embauché Lucas, Ulysse est surpris.

Au petit déjeuner, c’est enfin le bonheur entre Cécile et Florent. Achille se moque de Florent avant leur basket ce soir. Margot presse Florent pour partir au cabinet. Elle reçoit un appel d’Akim, elle ne décroche pas.



Claudine est avec un homme au parloir… Elle lui assure que la juge va rendre une ordonnance de non-lieu, il s’impatiente et lui met la pression. Il lui demande de le faire sortir rapidement, sinon il trouvera un avocat plus compétent ! Au même moment au commissariat, Cécile met la pression à Becker pour avoir des preuves contre Ravello (le client de Claudine). Mais Becker n’a rien de plus, ils vont devoir le libérer. Cécile lui demande de trouver n’importe quoi pour qu’elle ne le libère pas.

Au cabinet GBL, Claudine vient parler de Ravello à Florent… Il comprend qu’elle veut lui soutirer des infos car il vit avec Cécile. Florent lui assure que c’est hors de question.

Aux Sauvages, Emma n’a toujours aucune nouvelle de Lucas. Victor n’est pas étonné, il n’est pas fiable. Il lui conseille d’arrêter de perdre son temps avec lui. Emma ne comprend pas. Pendant ce temps là, Alix rigole avec Lucas à la galerie. Alix le regarde bizarrement, elle lui dit qu’il lui rappelle quelqu’un qu’elle a connu il y a très longtemps… Lucas l’interroge ensuite sur les faux tableaux.

Lucas sort, il croise Bertrand qui l’interpelle… Il lui dit être l’ex-mari d’Alix et le met en garde. Il lui laisse sa carte, Lucas est gêné…

Chez BGL, Margot vient parler à Claudine. Elle a réussi à convaincre un nouveau client, Claudine est surprise et lui laisse le dossier. Elle se dit désolée pour son recadrage de la dernière fois. Quand elle part, Margot répond à Akim… Il aimerait venir passer le week-end avec elle à Montpellier. Margot n’a clairement pas envie et dit préférer se reposer. Akim insiste mais elle décline. Akim lui dit qu’elle lui manque, ils vont devoir trouver un moment pour se parler…

Florent et Achille rentrent du basket. Florent offre un livre à Achille concernant le droit à la justice, il apprécie. Florent précise ensuite que ça va beaucoup mieux avec Cécile, il ne doit pas s’inquiéter.

Alix prend un verre avec Claudine. Elle trouve qu’elle entretient une relation malsaine avec Lucas. Claudine comprend qu’Alix lui cache quelque chose, elle lui demande ce qui s’est passé il y a 20 ans avec Guillaume… Alix assure avoir tout dit.

Emma est à la boxe, elle appelle Lucas mais il ne répond pas. Après le sport, elle décide d’aller chez Lucas ! Elle frappe à sa porte, elle veut absolument qu’il lui ouvre. Il lui dit qu’il n’a pas envie de la quitter mais elle ne peut pas comprendre. Il finit par lui ouvrir, Emma est sous le choc en découvrant les photos et articles sur Alix accrochés sur son mur !

Un si grand soleil, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3.