C dans l’air du 24 juin 2025 : les invités et le sommaire

C dans l'air du 24 juin 2025, invités et sommaire





Rendez-vous dès 17h25 sur France 5







C dans l’air du 24 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Iran/ Israël : le « cessez-le-feu »… et la colère de Trump

Après douze jours de guerre entre Israël et l’Iran, marqués par des frappes américaines et une riposte iranienne contre une base au Qatar, le président américain Donald Trump a annoncé un cessez-le-feu bilatéral de 24 heures, censé mettre fin au conflit. Pourtant, les frappes ont repris quelques heures plus tard, chaque camp accusant l’autre de l’avoir violé. En colère, Trump a sommé Israël de « rappeler ses pilotes », avant d’assurer dans l’après-midi que le cessez-le-feu était « en vigueur ».



Ce contexte explosif sera évoqué au sommet de l’OTAN à La Haye, dont l’objectif principal reste l’augmentation massive des budgets de défense des 32 États membres, jusqu’à 5 % du PIB d’ici 2035. Cette réunion vise à éviter un nouveau clash avec Trump, qui menace de ne plus défendre les pays ne contribuant pas assez.

L’OTAN traverse une période critique, prise en étau entre la menace russe et le désengagement américain. En Ukraine, où les combats se poursuivent sans avancée diplomatique, 20 % du territoire reste occupé par Moscou. Nos journalistes ont recueilli les témoignages rares de familles ayant fui ces zones.

La fin du conflit israélo-iranien est-elle possible ? L’OTAN peut-elle se réinventer ? Et comment vivent les Ukrainiens sous occupation russe ? Autant de questions au cœur de l’actualité.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l'air » ce mardi 24 juin 2025 à 17h40 sur France 5.