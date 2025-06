« Mariés au premier regard » du 16 juin 2025 : ruptures et surprises dans le final ce soir sur M6 (extrait vidéo épisode 16)

Publicité





« Mariés au premier regard » du 16 juin 2025 – Ce soir et comme chaque lundi, M6 diffuse l’ultime épisode de la saison 9 de « Mariés au premier regard ». Au programme aujourd’hui, la suite des histoires entre Malik et Clémence, Mallaury et Mélanie, Laurent et Marie, ainsi que Marina et David.





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne ou en replay et streaming vidéo sur M6+







« Mariés au premier regard » du 16 juin au programme ce soir dans l’épisode 14

C’est la fin de l’aventure pour les couples de « Mariés au premier regard » saison 9. Clémence et Malik ont une surprise à annoncer aux expertes tandis que rien ne va plus entre Mallaury et Mélanie. Pour Marina et David, qui se sont laissés une seconde chance à la surprise générale, l’heure du choix est venu. Quant à Laurent et Marie, vous allez découvrir pourquoi Marie a décidé de le renvoyer chez lui. Et ils vont se retrouver à l’heure du choix devant les expertes.

« Mariés au premier regard », rappel de la présentation de la saison 9

Cette saison, les célibataires lanceront des défis aux expertes Marie Tapernoux et Estelle Dossin, qui devront répondre aux demandes les plus audacieuses : dire “oui” à Gibraltar sans jamais s’être vus ou encore épouser un homme ou une femme sans distinction. Les rebondissements seront au rendez-vous, notamment avec une situation inédite : l’annulation d’un mariage le jour même de la cérémonie. Plongez au cœur de l’expérience comme si vous y étiez : lors de plusieurs mariages, l’identité de l’un des mariés ne sera révélée qu’au moment du premier regard.



Extrait vidéo

"Ça a changé ma vie"

Cette semaine, c'est le grand final d'une saison exceptionnelle 😍#MAPR, lundi à 21:10 sur M6 et en streaming sur @M6plusofficiel pic.twitter.com/q7qnXzqUI4 — M6 (@M6) June 13, 2025

« Mariés au premier regard » revient ce soir sur M6.