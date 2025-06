Enquête Exclusive du 22 juin : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 22 juin 2025, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h10 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Guyana : jackpot au nouveau pays de l’or noir ? ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur M6+.







Enquête Exclusive du 22 juin 2025 : votre émission en résumé

Depuis 2020, le Guyana, petit pays d’Amérique du Sud longtemps resté dans l’ombre, est propulsé sur le devant de la scène internationale. En cause : la découverte au large de ses côtes de l’une des plus vastes réserves de pétrole brut au monde. Depuis, toutes les convoitises se tournent vers cette nation encore marquée par la pauvreté. L’ »or noir » y provoque une mutation spectaculaire, avec une croissance du PIB de près de 40 % par an.

À Georgetown, la capitale, l’argent du pétrole façonne de nouveaux quartiers. Les expatriés américains de la multinationale ExxonMobil, exploitante des gisements, vivent dans un cocon de luxe : centres commerciaux flambant neufs, résidences ultra-sécurisées, hôpitaux de dernière génération. Dans les cercles d’influence, les milliardaires locaux se livrent une guerre féroce pour décrocher les contrats les plus lucratifs, attisant les soupçons de collusion avec le pouvoir et de corruption.



Dans les profondeurs de la forêt amazonienne, cette richesse soudaine bouscule les modes de vie ancestraux. Les communautés amérindiennes délaissent la cueillette traditionnelle des cœurs de palmier pour intégrer la fonction publique, attirées par la stabilité et les salaires garantis par la manne pétrolière.

Mais derrière cet essor fulgurant se cache une autre réalité, plus sombre. Un tiers de la population vit toujours avec moins de 6 euros par jour. L’inflation galopante double les loyers, rend l’électricité deux fois plus chère qu’en France, et fait grimper en flèche les prix des denrées alimentaires. Pour la majorité des Guyaniens, la prospérité pétrolière reste une illusion lointaine.

Enquête Exclusive vous emmène au cœur de cette transformation fulgurante. Entre espoirs d’une richesse durable et risques de basculement, le Guyana est-il en passe de devenir l’un des pays les plus riches de la planète ? Ou bien cette soudaine fortune le mènera-t-elle au chaos ? D’autant que le puissant voisin vénézuélien revendique une partie du territoire national, dans l’espoir de mettre la main sur ses gisements pétroliers…

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.