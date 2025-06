Enquêtes au paradis du 23 juin : lancement de la nouvelle série ce soir sur France 2

Publicité





Enquêtes au paradis du 23 juin 2025 – Ce lundi soir, France 3 lancement la nouvelle série inédite « Enquêtes au paradis ». Au programme, les deux premiers épisodes inédits.





A suivre dès 21h10 ou en replay sur France.TV.







Publicité





Enquêtes au paradis, présentation

Mackenzie Clarke, policière expatriée à Londres, est contrainte de revenir temporairement à Dolphin Cove, en Australie, la ville où elle a grandi. Quand un meurtre y est commis, Mack ne peut s’empêcher de reprendre du service et de mettre à profit ses talents d’enquêtrice.

Dans cette série dérivée de Meurtres au paradis, on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès de l’originale. Mais ici, l’héroïne ne débarque pas dans un territoire inconnu : elle revient au contraire sur ses terres, dans une petite ville qu’elle a quittée précipitamment six ans plus tôt. Ce retour réveille des souvenirs parfois douloureux et donne lieu à des retrouvailles mouvementées, notamment avec Glenn, son ex-fiancé qu’elle a laissé au pied de l’autel, et avec son ancienne belle-mère, cheffe du poste de police local.

Dans ce coin de paradis niché sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud, des affaires de meurtres complexes viennent troubler le calme apparent. Mack pourra compter sur sa nouvelle équipe pour les élucider : le lieutenant Colin Cartwright, un Anglais installé en Australie, l’agent Felix Wilkinson, et Reggie Rocco, une ancienne prof devenue bénévole auprès de la police.

Enquêtes au paradis du 23 juin 2025, vos épisodes ce soir

Épisode 1 : Un meurtre impossible

Inspectrice à la police de Londres, Mackenzie Clarke revient dans sa ville natale, six ans après avoir quitté son futur mari le jour de leur mariage. Elle retrouve la maison de sa mère, désormais vide, cette dernière étant partie pour un pèlerinage artistique. Sur place, elle doit aussi composer avec son ex-belle-mère, désormais cheffe de la police locale, et la découverte du corps poignardé d’un agent immobilier échoué sur une plage. Entre un retour qui pourrait bien masquer une fuite, des habitants rancuniers et un meurtre totalement inexplicable, Mackenzie ne semble pas près de goûter à la tranquillité…



Publicité





Épisode 2 : Raide mort

Un jeune homme, en parfaite santé, s’effondre après une course à pied, victime d’une crise cardiaque. Mackenzie soupçonne rapidement un meurtre : une heure avant sa mort, la victime l’avait appelée pour solliciter l’aide de la police. Mais alors, comment l’assassin a-t-il pu l’empoisonner pendant l’épreuve ?

Avec Anna Samson (Mackenzie Clarke), Lloyd Griffith (Colin Cartwright), Tai Hara (Glenn Strong), Catherine McClements, (Philomena Strong), Celia Ireland (Reggie Rocco), Aaron McGrath (Felix Wilkinson), Andrea Demetriades (Daisy Dixon).

« Enquêtes au paradis » vous donne rendez-vous ce soir sur France 2 et en replay sur France.TV.