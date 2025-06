« Mariés au premier regard » spoiler : Coralie et Bruno séparés ? Malik veut-il un enfant ? Réponses et rebondissement !

Publicité





Alors que l’épisode 14 de la saison 9 de « Mariés au premier regard » était diffusé ce lundi soir sur M6, Coralie et Bruno avaient fait marcher les expertes en faisant croire à leur divorce.





Mais entre Coralie et Bruno, rien n’est simple !







Dans l’épisode 15 lundi prochain sur M6, Bruno avoue ne plus être en contact avec Coralie depuis une dizaine de jours. Leur relation s’est tendue une fois de plus. Coralie a ensuite accepté de revoir Bruno pour discuter et ils vont faire appel à Marie pour avoir des conseils pour communiquer. Ils se sentent dans une impasse ! Mais au final, après tout ça, ils vont rester mariés et se sentir plus proches.

Du côté de Malik et Clémence, c’est une très belle histoire qui débute. Malik va répondre à Clémence sur le sujet des enfants, il avoue ne pas être fermé ! Il a toujours voulu avoir un deuxième enfant et il ne ferme pas la porte. Clémence est soulagée.



Quant à Marina et David, ils vont finalement décider de se laisser une chance ! Marina réalise que c’est un gâchis et elle donne rendez-vous à David pour discuter. Il lui propose de se revoir pour voir si ça peut marcher, elle accepte de se donner une chance avant de confirmer s’ils rendent leurs alliances ou pas.

Mais pour en savoir plus, rendez-vous le lundi 9 juin pour suivre l’épisode 15 de « Mariés au premier regard » !