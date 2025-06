Mask Singer : le Cygne démasqué, qui s’y cachait ? Réponse ! (VIDÉO)

Publicité





Ce soir, l’émission Mask Singer a livré une demi-finale pleine de rebondissements et d’émotions sur TF1. À l’issue de cette soirée intense, c’est finalement le Cygne qui a dû se dévoiler… et sous le masque se cachait la talentueuse chanteuse Anne Sila !











Publicité





Connue pour sa voix puissante et son parcours remarqué dans The Voice, Anne Sila a bluffé les enquêteurs et le public tout au long de l’aventure. Beaucoup avaient reconnu sa signature vocale, mais le doute planait encore jusqu’à son démasquage ce soir.

Son élimination marque la dernière ligne droite de cette saison, avec un trio de finalistes désormais bien installé : la Vache, la Girafe et le Chaton. Trois personnages hauts en couleur qui s’affronteront la semaine prochaine lors de la grande finale.

Qui remportera le trophée cette année ? Réponse dans une semaine !



Publicité





VIDÉO Mask Singer : Anne Sila était derrière le Cygne





Retrouvez le démasquage du Cygne en vidéo sur TF1+ ici.

👉 Restez connectés sur Stars-Actu.fr pour ne rien manquer de la finale de Mask Singer et découvrir l’identité des derniers masques encore en lice.