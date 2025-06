Mask Singer : quelle star est sous la Porcelaine ? Réponse et indices !

Publicité





Mask Singer saison 7 : qui est sous la Porcelaine ?

Sous son apparence délicate, La Porcelaine cache un feu intérieur. Évoquant les plus beaux chefs-d’œuvre de Sèvres, son costume aux motifs bleus et dorés allie finesse et sophistication. Mais ne vous y trompez pas : sous cette armure fragile se dissimule un(e) artiste aux multiples facettes, aussi à l’aise dans l’humour que dans l’émotion.

Sur scène, La Porcelaine avance avec grâce et précision. Une prestance féline, presque insaisissable. Elle connaît les planches, les projecteurs, les applaudissements… Ce n’est pas sa première déclaration d’amour au public. Et pourtant, chaque apparition est un nouveau frisson, une nouvelle surprise.

Pas de paillettes inutiles ni de caprices de diva : La Porcelaine vise juste, droit au cœur. Car derrière cette sensibilité apparente, c’est une force artistique rare qui s’exprime. Quand elle chante, elle dévoile tout – son vécu, ses joies, ses blessures. Une seule note, et la magie opère.



Capable de métamorphoses vocales impressionnantes, toujours habitée par l’envie de faire vibrer ceux qu’elle aime, La Porcelaine semble bien être un caméléon de la scène. Tous les indices convergent vers un nom : Michaël Gregorio.

Noms proposés par les enquêteurs : Michaël Gregorio, Arielle Dombasle

Ces indices vous aident t-ils pour démasquer la Porcelaine ? D’autres indices à venir ce soir sur TF1 et TF1+.

Indices, rumeurs, indiscrétions, révélations… l’aventure « Mask Singer » saison 7 ne fait que commencer.

Pour la suite rendez-vous ce vendredi 6 juin 2025 à 21h10 sur TF1 et sur TF1+. Suivez également l’aventure sur les réseaux sociaux avec le hashtag #MaskSinger