The Power du 6 juin : Mélanie ou Cindy, qui sera éliminée ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 45)

The Power, résumé détaillé de l’épisode 45 du vendredi 6 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 45 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs que tout le monde se demande quel choix va faire Mélanie pour le Contre Pouvoir.











Nathalie confronte Mélanie : elle est convaincue qu’elle est la Power Player ! Et elle a décidé de faire un deal avec l’alliance des 4 : s’ils sauvent Maxence, elle détournera les soupçons vers quelqu’un d’autre. Sauf que Nathalie joue double jeu et compte aider Cindy pour faire sortir Mélanie.

Place au verdict de Mélanie : elle a choisi le contre-pouvoir de l’immuniseur et elle immunise Maxence ! Cindy est donc la seule cible cette semaine et va devoir démasquer le Power Player pour se sauver.

Place ensuite à la confrontation entre Cindy et le Power Player. Après la confrontation, Cindy pense que Mélanie est Power Player. Mais on dirait vraiment que Mélanie a dormi, elle a la trace de masque sur le visage. Cindy doute !



Place à la cérémonie des votes. Cindy n’a plus aucune certitude et elle a la pression.

Spoiler : qui sera éliminé ?

Dans l’épisode de lundi, place à l’élimination. Et on peut déjà vous révéler que Mélanie va sauver sa peau, c’est Cindy qui va être éliminée !

The Power, le replay du 6 juin

Si vous avez manqué l’épisode 45 ce vendredi 6 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 9 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 46.