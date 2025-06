The Power du 9 juin : Cindy éliminée, Manon Power Player, qui va gagner ? (résumé, spoiler + replay épisode 46)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 46 du lundi 9 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 46 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs alors qu’en cérémonie d’élimination, Cindy appelle Mélanie. Elle découvre qu’elle était la Power Player, elle est donc éliminée.











Maxence, qui avait réussi à convaincre Cindy que Mélanie n’était pas Power Player, tombe de haut et culpabilise. Cindy quitte la villa juste avant la finale, elle est dégoûtée.

Mélanie veut parler à Maxence, qui n’a aucune envie ni besoin de lui dire ce qu’il ressent. Il est trop déçu et veut se venger. Le lendemain, Mélanie s’excuse mais dit qu’elle referait exactement pareil si c’était à refaire. Il ne lui pardonne pas.

Delta réunit les finalistes, il est l’heure de désigner le tout dernier Power Player ! Les joueurs pensent que c’est le hasard qui va le désigner mais en réalité pas du tout ! C’est les joueurs éliminés qui ont désigné le plus redoutable d’entre eux.



Et c’est finalement Manon qui est l’ultime Power Player, jugée comme étant la plus redoutable par les joueurs éliminés.

Spoiler : Nathalie remporte un indice sur le Power Player

Dans l’épisode de demain, Nathalie est désignée par le Power Player pour participer à un jeu pour gagner un indice sur le Power Player. Et c’est réussi ! L’indice, c’est une lame de laboratoire avec une goûte de sang. Elle pense, à juste titre, que le Power Player a peur de la vue du sang…

The Power, le replay du 9 juin

Si vous avez manqué l’épisode 46 ce lundi 9 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous mardi 10 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 47.