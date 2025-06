Plus Belle La Vie du 24 juin 2025 : Chloé et Luna vont-elles mourir ? Mouret frappe fort ! (résumé + extrait vidéo épisode 361 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 24 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 361 de PBLV – Chloé et Luna sont en danger de mort cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, non seulement elles n’ont pas mangé depuis jeudi dernier, mais en plus Mouret décide de leur couper l’eau ! Le temps est désormais compté pour les retrouver vivantes…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 24 juin 2025 – résumé de l’épisode 361

Mathieu et Babeth retournent voir Mouret, le dentiste, pour l’interroger au sujet de l’appartement loué à Chloé Valère. Mouret affirme qu’ils font erreur : il n’a signé aucun bail depuis février. Babeth raconte s’être rendue sur place et avoir visité l’appartement soi-disant loué. Mouret évoque une possible sous-location ou une initiative du gardien, qu’il soupçonne d’avoir reloué les logements vacants sans autorisation. Lorsque Babeth et Mathieu mentionnent la teigne, Mouret promet d’appeler son gardien pour tirer tout cela au clair.

De leur côté, Idriss et Samuel se rendent sur le dernier lieu de localisation du téléphone de Luna. Ils constatent que l’endroit ne correspond à rien de logique, ce qui confirme que le message vocal qu’elle a laissé à Babeth était un faux. Idriss est nerveux : il tient à Luna. Soudain, Samuel découvre son téléphone au sol. Ils comprennent qu’elle a très probablement été enlevée.



Plus tard, Mathieu informe Babeth que selon Mouret, le gardien a admis avoir loué un logement à Chloé. Ils vont l’interroger. Le gardien raconte avoir rencontré Chloé dans la salle d’attente de Mouret, mais ignore pourquoi elle a disparu. Babeth demande à voir les caves.

De retour des caves, Babeth et Mathieu n’ont rien trouvé. Ils concluent que Chloé n’a en réalité jamais habité l’appartement que le gardien leur avait fait visiter. Patrick les rejoint et annonce que le téléphone de Luna a été localisé dans un terrain vague : la piste criminelle se précise. Babeth s’effondre.

Pendant ce temps, le gardien confronte Mouret : il exige son argent en échange des services rendus. Mouret promet de repasser le lendemain. Le gardien s’inquiète du sort des deux femmes. Chloé, de plus en plus affaiblie, pense qu’elle va mourir, tandis que Luna tente de l’encourager. Elles n’ont rien mangé depuis jeudi et Chloé manque de médicaments. Mouret, cynique, suggère au gardien de rester s’il se sent concerné. Ce dernier craint une expulsion. Dans l’appartement où elles sont enfermées, Luna tente de servir un verre d’eau à Chloé… mais découvre que l’eau a été coupée.

Mirta, inquiète de ne pas avoir de nouvelles de Luna, demande à Nisma de lui dire d’appeler. Nisma esquive et s’éclipse rapidement. Mirta lui parle ensuite d’Apolline, qui semble aller mal. Nisma confronte Apolline pour savoir pourquoi elle ne veut plus travailler chez Kepler. Apolline ment en disant qu’elle a été virée par Ulysse après une erreur. Steve, témoin de la conversation, intervient : il lui reproche de fuir ses responsabilités et de ne pas être honnête avec ses amis. Nisma insiste pour obtenir la vérité.

Après les révélations d’Apolline, Nisma est bouleversée. Elle l’encourage à arranger les choses, mais Apolline pense que tout est perdu avec Ulysse. Nisma insiste : elle doit repasser le barreau légalement pour prouver sa valeur. Apolline lui répond que la prochaine session est dans trois mois…

C’est le jour du conseil de classe pour Lucie, qui est très stressée. Jean-Paul et Léa la soutiennent du mieux qu’ils peuvent. Plus tard, Lucie donne des consignes à la déléguée de classe pour qu’elle la défende devant le conseil : elle vise les félicitations. Mais la déléguée veut évoquer la maladie de sa belle-mère, Lucie refuse. Le soir, Lucie rentre déçue : elle n’a obtenu que les encouragements. Jean-Paul et Léa tentent de la réconforter. Bien qu’elle ait travaillé dur pour les félicitations, ils lui assurent qu’ils sont très fiers d’elle. Elle reste leur rayon de soleil.

