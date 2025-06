Plus Belle La Vie du 4 juin 2025 : la police fait une découverte choc (résumé + extrait vidéo épisode 347 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 4 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 347 de PBLV – La police va faire une découverte choc dans l'enquête ce soir dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, ils vont remonter jusqu'à un suspect sérieux !





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 4 juin 2025 – résumé de l’épisode 347

Idriss et Jean-Paul font le point avec Patrick sur la mort du barman. Ils sont persuadés qu’il ne s’agit pas d’un suicide, mais bien d’un meurtre maquillé. Convaincus qu’il pourrait s’agir du véritable assassin du procureur, ils décident de creuser cette piste. Patrick leur demande d’enquêter discrètement sur l’entourage de Durieux.

Patrick retrouve Éric, qui l’informe que Zoé est au bord du craquage. Il lui demande de l’aider à obtenir un parloir avec sa mère, expliquant que ni Zoé ni Ariane ne vont tenir le coup. Patrick rappelle qu’il est surveillé par l’IGPN et qu’il ne peut pas se permettre d’entorse au règlement. Éric rétorque qu’il n’avait pas hésité quand Bahram a opéré sa fille. Touché, Patrick promet d’en parler au juge.



Idriss et Jean-Paul poursuivent leur enquête. Ils pensent que Durieux avait récupéré les scellés pour le compte de quelqu’un, et veulent savoir pour qui. Jean-Paul se souvient de la brocanteuse qui vend des armes sans certificat, qu’Ariane devait interroger. Idriss croit deviner de qui il s’agit et ils foncent.

Ariane retrouve Zoé au parloir. Zoé lui révèle que c’est grâce à Patrick qu’elle a pu voir sa mère. Ariane lui parle du bac, et Zoé lui annonce qu’elle a été acceptée en lettres et en droit sur Parcoursup. Ariane est ravie pour elle. Zoé espère que sa mère pourra sortir pour être là le 13, lors de l’épreuve de français.

Idriss et Jean-Paul retrouvent Mina, une brocanteuse et indic d’Idriss. D’abord réticente à parler, elle finit par leur révéler que sur l’arme utilisée contre la juge, le calibre pouvait être changé à l’aide d’un kit facile à se procurer. De retour au commissariat, ils demandent à Morgane une liste des détenteurs de ce type d’arme, à recouper avec l’entourage de Durieux. Le nom qui ressort les choque profondément. Idriss lâche : « Ça nous arrange pas… » et Jean-Paul conclut : « C’est carrément la mer** ».

Au bar, Thomas révise pour le bac. Barbara lui fait remarquer qu’il a posé un sac-poubelle sur le comptoir. C’est là qu’il réalise qu’il a jeté, par erreur, le sac contenant ses fiches de révision. Il se précipite dehors, mais les éboueurs viennent juste de passer. Gabriel le retrouve et tente de le rassurer : il peut demander les fiches de Zoé et ne doit pas se laisser abattre. Mais Thomas l’envoie balader, affirmant qu’il n’a jamais cru en lui. Gabriel, calme, lui répond qu’il est pourtant prêt.

De son côté, Gabriel s’inquiète pour Thomas, au bord du burn-out. Il en parle à Léa, lui demandant une ordonnance avec des compléments naturels et vitamines pour l’aider à gérer son stress. Léa lui suggère de le faire lui-même, mais Gabriel insiste : il a déjà essayé, en vain.

Jules avoue à Morgane que c’est lui qui a détruit la boîte à clés. Sous le choc, elle lui reproche d’avoir joué au justicier au détriment de Chloé, et lui demande de se dénoncer. Jules se rend donc au commissariat.

Babeth déjeune avec Patrick. En croisant Chloé, ils apprennent qu’elle a fini le ménage. Patrick découvre alors que Babeth a embauché une ancienne détenue. Il lui reproche de ne rien lui avoir dit. Babeth lui rappelle qu’elle a payé sa dette à la société et mérite une seconde chance. Patrick insiste : elle devrait d’abord penser à leur famille.

Chloé annonce à Luna que Jules s’est dénoncé. Elle est soulagée, mais Luna tempère la bonne nouvelle : elle doit lui dire que Patrick refuse qu’elle s’installe chez eux. Chloé, en colère, ne comprend pas pourquoi son passé la suit toujours. Elle désespère de pouvoir enfin trouver un logement.

VIDÉO Plus belle la vie du 4 juin 2025 – extrait vidéo

