Plus Belle La Vie du 6 juin 2025 : Morgane doute d’Apolline, la police fait une découverte (résumé + extrait vidéo épisode 349 en avance)

« Plus belle la vie, encore plus belle » du 6 juin 2025 – résumé de l’épisode 349

À la résidence, Apolline propose un café à Morgane et en profite pour l’interroger sur l’enquête concernant la juge et la mort du procureur. Morgane ne voit pas le lien avec elle, mais Apolline lui rappelle qu’elle travaille dans un cabinet d’avocats. Morgane insiste sur le fait que cela ne concerne pas son métier, mais Apolline persiste… ce qui laisse Morgane perplexe. À ce moment-là, Pierre-Louis l’appelle ; elle ne décroche pas, renverse son café, et trouve Apolline de plus en plus étrange…

De son côté, Pierre-Louis retrouve Augustin et exige qu’il maîtrise Apolline. Ce qu’il a vu la veille ne lui a pas plu, et selon lui, la culpabilité d’Apolline représente un danger. Il affirme qu’il est trop tard pour avoir des états d’âme. Augustin tente de le rassurer : ils vont se marier et elle finira par oublier. Il lui confie être amoureux d’elle depuis l’enfance.



Patrick, lui, confronte la juge Colbert. Il lui expose ses soupçons : Ariane a sans doute été piégée, et Pierre-Louis Barral pourrait être impliqué. Mais il faudra des preuves solides. Quand il évoque Durieux, la juge ne croit pas à un possible meurtre commandité de sa part. Toutefois, elle se souvient d’un détail surprenant : Durieux adorait les jeux vidéo de combat en ligne, plutôt pour adolescents.

De son côté, Idriss découvre que Durieux était actif sur un jeu en ligne, où il échangeait régulièrement avec un certain « Percutor ». Le dernier message intercepté parle de remettre des scellés contre des dossiers… une preuve de chantage en cours !

La police confirme que c’est bien Pierre-Louis Barral qui échangeait avec Durieux. Ce dernier le faisait chanter, ce qui donne à Barral un mobile évident. Patrick insiste : il ne faut surtout pas se rater, il faut des preuves solides. Jean-Paul rappelle, lui, qu’Ariane est toujours en prison…

Apolline, déterminée à dire la vérité, se prépare à aller au commissariat. Augustin tente de l’en dissuader. Mais elle refuse de couvrir un assassinat. Elle l’accuse d’égoïsme et de ne rien comprendre. Augustin lui rappelle qu’ils ont toujours été là pour elle, son père comme lui. Morgane, de loin, assiste à la scène… Apolline finit par partir avec Augustin…

Au Mistral, Gabriel prépare un smoothie pour Barbara, qui le trouve délicieux. Thomas les rejoint, et Gabriel lui tend son « smoothie miracle », celui qui l’avait aidé à réussir médecine. Thomas hésite, mais Gabriel l’encourage à faire confiance au médecin. Il goûte… et admet que c’est bon.

Pendant ce temps, Babeth présente Matthieu à Luna, qui tombe instantanément sous son charme. Matthieu part pour une consultation. Plus tard, dans la salle d’attente du cabinet, Luna croise Matthieu. Elle attend Jennifer, mais en profite pour engager la conversation. Matthieu finit par avouer qu’il est célibataire… et lui propose d’aller boire un café. Mais lorsqu’ils se retrouvent, Matthieu ne parle que de Babeth. Il n’écoute pas Luna, qui préfère alors s’éclipser, un peu déçue.

Plus tard, Luna raconte à Babeth sa conversation avec Matthieu. Il n’a parlé que d’elle, visiblement en pleine admiration. Elle lui demande alors s’il se passe quelque chose entre eux, mais Babeth lui assure que non.

Gabriel et Thomas, après une marche rapide, semblent enfin réconciliés. Gabriel présente ses excuses pour son attitude parfois lourde, félicite Thomas pour le bac, et lui rappelle qu’il est là s’il a besoin. Il lui assure qu’il croit en lui, et confie avoir même transmis sa fameuse recette de smoothie à Barbara.

Thomas se confie à Léa : il a trouvé des fiches de révision en ligne mais ne les a pas encore lues. Malgré tout, il se sent moins stressé. Il évoque la marche, le smoothie, et surtout, les encouragements de Gabriel qui lui ont fait beaucoup de bien. Léa est heureuse de constater que leur relation s’est apaisée.

