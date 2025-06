Plus belle la vie spoiler : le gardien annonce la mort de Chloé et Luna ! (25 juin 2025)

Publicité





Babeth et Mathieu vont finalement retrouver Chloé et Luna demain dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mercredi 25 juin 2025, Léa va donner une information capitale à sa mère, qui va lui permettre de retrouver Chloé et Luna.











Léa revient de la mairie, elle a découvert que Mouret est le propriétaire d’une dizaine d’immeubles, dont l’un est sous un arrêté de mise en péril. Babeth découvre que ce dernier est juste derrière la résidence… Elle décide de prendre tous les risques en fonçant sur place avec Mathieu. Elle appelle Patrick en chemin mais ce dernier ne répond pas…

Au commissariat, l’enquête avance aussi. Idriss et Samuel découvrent la fameuse photo qui avait alerté Luna, avec la clé. Idriss comprend que le gardien ne leur a pas montré le bon appartement !



Sur place, Babeth et Mathieu sont devant l’appartement où Chloé et Luna sont retenues. Le gardien avoue, il est entrain de casser le mur de la porte pour les libérer. Mais sa femme perd les eaux au même moment, Mathieu et Babeth s’occupent de l’accouchement. Quand sa fille vient au monde, le gardien annonce à Babeth que Chloé et Babeth sont à l’intérieur mais qu’elles sont mortes ! Babeth se précipite à l’intérieur… Elle les découvrent allongées, inconscientes…