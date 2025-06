Ici Tout Commence spoiler : Souleymane va-t-il battre Lionel grâce à Carla ? (vidéo épisode du 26 juin)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Souleymane et Lionel vont s’affronter pour récupérer la tête du restaurant éphémère de l’institut dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et pour Souleymane, l’enjeu est de taille puisque le chef Saint-Surin doit venir le voir à l’oeuvre pour peut être le recruter comme second dès la rentrée !











Dans quelques jours, Carla décide de venir en aide à Souleymane. Elle se met en tête de le coacher pour qu’il prenne l’avantage sur Lionel ! Mais Souleymane a bien du mal à comprendre où Carla veut en venir… Celle-ci perd patience et finit par s’en aller, vexée. Souleymane la poursuit, bien décidé à ne pas laisser passer sa chance.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1206 du 26 juin 2025, Souleymane déterminé à battre Lionel

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.