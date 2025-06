Ici tout commence : les détails sur l’arrivée d’Elsa Bois au casting

Publicité





Grande nouvelle pour les fans de la série à succès de TF1, Danse avec les Stars et de Ici tout commence. La danseuse de « Danse avec les Stars » Elsa Bois fait son entrée dans l’univers de l’Institut Auguste Armand ! Elle incarnera Ninon Becker, un nouveau personnage qui ne devrait pas passer inaperçu.











Une nouvelle élève à l’Institut

Ninon Becker est présentée comme la sœur de Pénélope. Dotée d’une intelligence brillante et d’un sens aigu du devoir, elle joue la carte de la « miss je-sais-tout », une attitude qui, bien que sincèrement portée par la volonté de bien faire, peut parfois irriter ses camarades. Cependant, derrière cette façade de première de la classe se cache une jeune fille pleine de douceur et en quête de reconnaissance. Tout ce que Ninon souhaite au fond, c’est être acceptée et appréciée pour ce qu’elle est.

Un tournage fraîchement entamé

Elsa Bois a débuté le tournage cette semaine, une étape importante pour cette artiste révélée au grand public grâce à Danse avec les stars. C’est une reconversion prometteuse vers la fiction télévisée qui pourrait ouvrir la voie à de nouvelles opportunités d’actrice. Sa fraîcheur et son naturel devraient rapidement séduire les téléspectateurs.

Un vent de nouveauté sur la série

L’arrivée d’Elsa Bois dans « Ici tout commence » apporte une touche de nouveauté et de dynamisme à la série. Les prochains épisodes promettent de mettre en lumière son personnage et ses interactions avec sa soeur évidemment, mais aussi avec la nouvelle promo de l’institut. Ninon Becker va en effet passer le concours d’entrée et intégrer la première année de l’institut.



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.