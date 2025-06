Secret Story 13 : qui a été éliminé ? (résumé + replay prime du 19 juin 2025)

Publicité





Secret Story 13, prime du 19 juin 2025 – C’est parti pour le prime en direct de Secret Story 13, à l’issue duquel un premier habitant sera éliminé et devra quitter la maison des secrets. Pimprenelle, Théo et Marianne, nominés cette semaine, quitte enfin la maison de cristal pour rejoindre la maison des secrets.





La Voix annonce qu’il est temps pour la maison de cristal de fermer ses portes. Ce soir, ils sont enfin tous réunis et la maison des secrets affichent désormais complet ! Ils sont désormais déjà tous en danger et en fin de soirée, l’un d’eux sera déjà nominé pour la semaine prochaine ! Ils vont devoir voter. Les 3 nominés de la semaine ne pourront ni être désignés ni voter.







Christophe se connecte avec la maison des secrets et salue les habitants.

Magnéto sur la première semaine des habitants



Connexion avec la maison, la Voix a un dilemme pour Mayer et Noah. Ils vont devoir faire un choix et se mettre d’accord : le nom d’un habitant qui sera privé de son droit de vote ce soir ! S’ils n’arrivent pas à se mettre d’accord, c’est eux qui ne pourront pas voter. Ils peinent à se mettre d’accord, Mayer veut absolument que ce soit Anita et Noah valide !

Magnéto sur Damien et Constance

On retrouve Constance au confessionnal. C’est son anniversaire ! Quand elle ressort, les habitants sont dans le jardin et lui font la surprise de lui chanter « joyeux anniversaire ». Tout le monde rentre ensuite et Constance est à la table des dilemmes. Face à elle, deux boites. Elle doit les offrir à Damien et Célia. L’un est un avantage et l’autre une pénalité. Dans une boite, une immunité, et dans l’autre, 2 voix contre lui !

Après les pubs, Constance remet les cadeaux. La Voix annonce à Damien et Célia qu’ils peuvent échanger mais ils décident de les garder. Damien découvre une immunité et Célia 2 votes contre elle.

Magnéto Inspecteur Secret

On retrouve Romy au confessionnal, elle va révéler son secret. Elle révèle qu’elle était déjà un phénomène viral avant d’intégrer Secret Story. Elle était ado dans la vidéo « je peux passer à la télé ? ».

Magnéto sur les rapprochements dans la maison

On retrouve Adrien et Anita à la table des dilemmes. La maman de Drea est dans le sas, ils peuvent lui permettre d’aller la voir. Mais en échange, ils doivent accepter d’avoir 2 votes contre eux ! Sans surprise, ils refusent.

Magnéto sur Célia et Aïmed, les gardiens de la transparence

On retrouve Aïmed au confessionnal. La Voix lui donne une mission secrète : il a une semaine pour faire croire que son jumeau a pris sa place ce soir ! Il va devoir semer le doute chez les habitants et il faut que l’un d’eux buzz le secret « nous sommes jumeaux ». Pour le rendre crédible, on lui donne un nouveau parfum et un verre de la maison de cristal.

Connexion avec la maison des secrets. La Voix montre à tout le monde les images de la mission de Damien, qui a du faire croire qu’il était québécois. La Voix annonce qu’en révélant sa mission, il a enfreint l’un des commandements de la Voix. Il a donc eu une pénalité de la moitié de l’argent de sa mission. La Voix rappelle à tout le monde qu’au prochain manquement, ce sera une nomination d’office !

Magnéto Mister Secret

Ethan est au confessionnal pour révéler son secret. Sans surprise, il est le frère du footballeur Eden Hazard.

La Voix annonce le retour de la supérette ! On se connecte ensuite avec la maison pour les votes. Ils vont voter tour à tour dans le jardin.

Théo éliminé

23h01 : il est temps pour les nommés de rejoindre le sas.

Magnéto Amour Secret

23h07 : place aux résultats des votes du public. Marianne est la première sauvée, Pimprenelle est sauvée à son tour. Théo est donc le premier éliminé de la saison ! La Voix annonce ensuite que c’est Drea qui est nominée la semaine prochaine, elle a été désignée par les votes des habitants.

Secret Story 13 : replay du prime du 19 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h sur TFX pour la quotidienne et jeudi prochain à 21h10 pour suivre le prochain prime de Secret Story 13. Et si vous avez manqué le prime de ce jeudi 19 juin 2025, sachez qu’il est maintenant dispo en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI durant 7 jours.