Secret Story, Damien met fin aux spéculations : « L’aventure est bel et bien finie pour moi »

C’est Damien qui a été éliminé de Secret Story 13 hier soir à la surprise générale, à l’issue d’un deuxième prime riche en rebondissements. Quelques heures après sa sortie, le candidat a pris la parole en story sur son compte Instagram pour adresser un message à ses fans et mettre fin aux rumeurs d’un possible retour.



« L’aventure Secret Story est bel et bien finie pour moi », a écrit Damien, confirmant qu’il n’y aura pas de pièce secrète ni de rebondissement pour le ramener dans le jeu. « Je vois beaucoup de messages de personnes qui espèrent me voir dans une pièce secrète et ça me fait vraiment plaisir, mais malheureusement tout est vraiment terminé. »