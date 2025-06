Secret Story : découvrez les premières photos de la maison des secrets !

Publicité





C’est officiel : Secret Story fait son grand retour sur TF1 pour une 13e saison très attendue, et la célèbre Maison des Secrets se dévoile enfin… en images ! À la veille du lancement, prévu demain soir à 23h20 sur TF1, l’ancien candidat emblématique Vincent Queijo a partagé sur ses réseaux sociaux un premier aperçu exclusif de la nouvelle maison.











Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le décor donne le ton d’une saison haute en couleurs ! Piscine turquoise, parasols orange et blancs, canapés flashy aux coussins roses et orange, et une terrasse baignée de soleil : la Maison des Secrets version 2025 fait clairement dans l’esthétique estivale et festive. Un lieu à la fois cosy, pop et résolument télévisuel, prêt à accueillir les nouveaux habitants et tous leurs secrets.

Mais Vincent n’était pas seul à profiter de cette visite privée : plusieurs anciens candidats de l’émission ont eu la chance de découvrir les lieux en avant-première comme Amélie et Eddy. Une manière habile de raviver la nostalgie tout en annonçant un renouveau.

La production semble avoir mis les petits plats dans les grands pour faire de cette nouvelle saison un véritable événement. Le public, lui, n’attend plus que le générique retentisse et que la Voix reprenne du service…



Rendez-vous demain soir à 23h20 sur TF1 pour le lancement de Secret Story 13 !