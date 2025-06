C dans l’air du 9 juin 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 9 juin 2025 : invités et le sommaire

⬛ Emeutes à L.A : Trump déploie les militaires

Depuis vendredi, des manifestations ont lieu à Los Angeles contre la politique migratoire de l’administration Trump, après des opérations musclées menées par l’ICE. L’envoi de la Garde nationale sur ordre du président, contre l’avis du gouverneur démocrate, a aggravé les tensions. Pour le troisième jour consécutif, des heurts ont opposé manifestants et forces de l’ordre.



La maire de la ville accuse l’administration Trump de provoquer le chaos, dénonçant une escalade dangereuse. Le gouverneur de Californie parle d’une atteinte à la souveraineté de l’État et d’un abus de pouvoir inédit, rappelant que la Garde nationale est censée intervenir en cas de catastrophe, non pour réprimer des protestations. Il s’agirait du premier déploiement unilatéral de la Garde nationale sans accord d’un gouverneur depuis 1965.

Cette décision s’inscrit dans une offensive migratoire plus large. En difficulté sur d’autres fronts, Trump cherche à rassurer sa base : un décret interdit désormais l’entrée aux ressortissants de douze pays, tandis que le traitement des visas étudiants est suspendu en attendant un contrôle renforcé de leurs réseaux sociaux. Arrestations et expulsions sont mises en scène pour frapper les esprits.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 9 juin 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.