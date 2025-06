Secret Story du 16 juin 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Secret Story, résumé de la quotidienne du lundi 16 juin 2025 – C’est parti pour la quotidienne de Secret Story 2025. Retour sur les trois dernières journées des habitants dans la maison des secrets !











Publicité





Vendredi matin, Anita est heureuse de se réveiller pour la première fois dans la maison des secrets. C’est l’inverse pour Mayer, Célia, Romy et Damien, qui se réveillent dans la maison de cristal. Et Célia n’est toujours pas remise qu’Aïmed l’ait envoyée dans cette galère.

Aïmed et Célia se retrouvent au confessionnal, Aïmed lui explique que c’est une stratégie pour avoir des yeux partout. Mais Célia le vit mal et n’apprécie pas. La Voix leur annonce qu’ils ont réussi leur mission secrète.

Dans la maison des secrets, Anita est mal à l’aise quand Noah est questionné et se confie sur ses relations amoureuses. Anita bouillonne, elle préfère s’isoler dans la maison. A l’intérieur, Dréa la rejoint et Anita parle de Noah… Elle est mal et vide son sac, quitte à mettre son secret en danger. Elle parle d’un ex qui lui manque, elle est au bord des larmes.



Publicité





Aïmed se rend au confessionnal et il buzze ! L’alarme des secrets retentit, il pense que Marianne est voyante ! Aïmed est convaincu d’avoir découvert son secret, Marianne comprend qu’elle va gagner 5.000 euros.

Pour aider Damien dans sa mission secrète, la Voix lui a donné tous les ingrédients pour faire un plat typique du Québec : une poutine. Il réussit à faire diversion et régale les habitants de la maison de cristal.

Samedi matin, Pimprenelle regrette qu’Adrien se soit éloigné d’elle depuis qu’ils ont quitté la maison de cristal. Il vient lui parler, il pense qu’elle le manipule et qu’elle ne prend plus de temps pour lui… Il pense qu’elle passe trop de temps avec Théo. Pimprenelle ne comprend pas pourquoi il le prend comme ça.

C’est l’heure de la confrontation entre Aïmed et Marianne. Elle ne tente pas vraiment de se défendre. Aïmed décide de confirmer.

Pénélope et Théo font le point sur la chasse aux secrets et ils sont la piste de Dréa. Ils pensent que ça a un lien avec la Corée et pensent à sa passion pour la musique.

Et dans la maison des secrets, l’intitulé du secret d’Ethan est prononcé par Pimprenelle ! Mais elle hésite encore.

La Voix annonce un nouvel échange entre la maison des secrets et la maison de cristal ! Il y a des enchères dans la maison des secrets. Aïmed remporte l’enchère, il décide de faire revenir Romy en échange de Constance.

Le téléphone de cristal sonne, Aïmed annonce à Romy qu’elle revient dans la maison des secrets. Constance rejoint la maison de cristal, elle est contente de retrouver Célia et Damien. De son côté, Célia est déçue mais ne peut rien dire. Aïmed décide de parler à Romy.

La Voix réunit Ethan, Théo, Mariane, Dréa et Noah, qui ne sont jamais allés dans la maison de cristal. Ils doivent désigner un représentant : Noah. La Voix lui parle seul, il doit choisir qui envoyer dans la maison de cristal ! Il désigne Ethan. Il rejoint la maison des secrets et la Voix les laisse décider qui ira dans la maison des secrets.

A LIRE AUSSI : Secret Story 2025 : découvrez tous les secrets des candidats ! (liste complète)

VIDÉO Secret Story, le replay de la quotidienne du 13 juin 2025

Rendez-vous demain à 19h pour la prochaine quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.