« Secrets en pays Amish » : votre téléfilm ce 16 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

« Secrets en pays Amish » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 16 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm qui vous attend ce lundi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s »agit d’une rediffusion et il s’intitule « Secrets en pays Amish ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Secrets en pays Amish » : l’histoire, le casting

Une nuit, le passé trouble de Lena refait surface lorsque sa fille Miriam est enlevée sous ses yeux. Déterminée à la retrouver, elle fait le choix de quitter la communauté amish.



Avec : Jorja Cadence (Lena), Elise Bauman (Skye), Benjamin Sutherland (Aaron), David Thompson (Cliff)

Et à 16h10, retrouvez le film culte « Dirty dancing »

Dans les années 60, Bébé s’ennuie durant des vacances en famille jusqu’au jour où elle fait la connaissance de Johnny Castel, un professeur de danse charismatique qui va changer sa vie. Pour cette jeune fille bien élevée, c’est le début d’une véritable émancipation, portée par la découverte du « dirty dancing », une danse à la fois intense et sensuelle.

Avec : Jennifer Grey (Frances « Bébé » Houseman), Patrick Swayze (Johnny Castle), Jerry Orbach (Le docteur Jake Houseman), Cynthia Rhodes (Penny Johnson)