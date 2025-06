Plus belle la vie spoiler : l’ex de Chloé arrêté, Samuel s’effondre ! (17 juin 2025)

Publicité





L’enquête va avancer mais les choses vont mal tourner pour Samuel dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du mardi 17 juin 2025, alors que Chloé reste introuvable, Idriss accepte d’aider Luna tandis que la police identifie Adrien Otero comme le principal suspect du vol de médicaments.











Morgane et Samuel enquêtent ensemble sur le vol et remontent jusqu’à un patient suspect, qui apparait dans les listings de l’ensemble des cabinets médicaux qui ont été braqués. Il est enregistré avec un faux nom et une fausse carte vitale mais Idriss reconnait Otero !

Morgane et Samuel se rendent à l’adresse indiquée par Idriss. Adrien Otero est bien là mais refuse de les suivre au commissariat. Samuel, qui souffre toujours de son dos et est devenu addict aux médicaments, fait un malaise au moment de lui passer les menottes ! Par chance, Adrien n’a pas le temps de s’enfuir, Morgane le menotte… Elle l’arrête et lui annonce sa garde à vue !



Cette arrestation va-t-elle permettre de retrouver Chloé ?