Star Academy : Michaël Goldman va-t-il finalement rester directeur ? La prod s’exprime !

Depuis son retour triomphal sur TF1, la Star Academy a retrouvé une place centrale dans le paysage audiovisuel français. Une réussite à laquelle Michaël Goldman, directeur du château depuis la relance de l’émission en 2022, a largement contribué. Fils de Jean-Jacques Goldman et fondateur du label My Major Company, il a su insuffler une nouvelle dynamique au programme, en mettant l’accent sur le travail, l’authenticité et l’émotion artistique. Mais son avenir à la tête de l’émission semble aujourd’hui incertain.











Alors que des rumeurs persistantes évoquent son départ, le président d’Endemol France, Jean-Louis Blot, a réagi de manière claire aujourd’hui sur Europe 1 : « Je suis opposé à ce que Michaël Goldman laisse sa place en tant que directeur de la Star Ac. »

Un soutien de poids pour celui qui a su fédérer élèves, professeurs et téléspectateurs autour d’une vision sincère de la musique.

Pourtant, le magazine Voici a jeté un pavé dans la mare en révélant récemment que Michaël Goldman s’apprêterait bel et bien à quitter son poste. Son successeur serait déjà pressenti : Saïd Boussif, producteur influent et patron du label Indifference Prod, qui gère entre autres les carrières de Vitaa, Slimane, Amel Bent ou encore Camille Lellouche.



Ce changement, s’il se confirme, marquerait un tournant important pour l’émission. Saïd Boussif est reconnu pour son flair artistique et son sens de la stratégie commerciale. Son arrivée pourrait orienter l’émission vers une approche plus professionnelle, plus tournée vers l’industrie musicale actuelle. Une évolution qui ne fait pas l’unanimité chez les fans de la première heure, très attachés à la bienveillance et à la pédagogie de Michaël Goldman.

Michaël Goldman, discret, n’a pas confirmé son départ, ni ses projets futurs. En attendant une confirmation, les spéculations vont bon train. Une chose est sûre : la Star Academy n’a pas fini de faire parler d’elle, à la télévision comme en coulisses.