Plus Belle La Vie du 10 juin 2025 : Apolline retrouvée entre la vie et la mort (résumé + extrait vidéo épisode 351 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 10 juin 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 351 de PBLV – C’est la fin pour les Barral père et fils cet après-midi dans votre série marseillaise de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, ils vont être arrêtés tandis qu’Apolline est retrouvée entre la vie et la mort…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 10 juin 2025 – résumé de l’épisode 351

Idriss et Jean-Paul sont en opération sur un aérodrome. La voiture de Barral est stationnée devant le hangar où son avion est garé. Pourtant, Patrick n’a toujours pas reçu le feu vert du juge ! Colbert explique à Patrick que Barral a déposé un plan de vol pour ce matin. Elle pense à Ariane et décide de faire pression sur le juge Garcia.

Dans le hangar, Pierre-Louis Barral attend l’autorisation de décoller. Augustin est encore sous le choc. Il reproche à son père d’avoir tué Apolline et lui dit qu’il ne lui pardonnera jamais. Pendant ce temps, Patrick supplie la juge Colbert d’appeler l’aérodrome pour annuler le vol ! Barral apprend que son autorisation est repoussée, mais il refuse d’attendre et annonce à son fils qu’ils partiront quand même. Patrick informe Idriss et Jean-Paul qu’ils ont désormais l’autorisation du juge et leur ordonne d’y aller.



Publicité





Augustin prévient son père qu’il ne le suivra pas. La police intervient et les arrête tous les deux. Augustin révèle alors qu’Apolline est morte, son corps se trouvant dans leur jardin ! Jean-Paul dépêche les secours sur place. Plus tard, au parloir, Maître Bataille est avec Ariane quand la juge Colbert l’appelle. Le meurtrier de Durieux a été arrêté, Ariane va être libérée ! Elle est à la fois choquée et soulagée.

Au commissariat, Barral dit à Patrick et Jean-Paul qu’ils n’ont pas de preuves contre lui. Mais Augustin accuse son père concernant la mort d’Apolline. Jean-Paul reproche aussi à Barral d’avoir fait porter la responsabilité du meurtre de Durieux à sa meilleure amie. Il promet qu’il fera tout pour qu’il finisse en prison pendant de nombreuses années.

Chez Barral, police et secours arrivent. Morgane est terrifiée, craignant le pire. Avec Samuel, ils retrouvent Apolline à terre, inconsciente. Mais elle est encore en vie ! Les secours signalent une hémorragie interne, il faut agir rapidement.

Chloé rejoint Luna et Armand Billard, qui reprend son dossier. Elle annonce avoir trouvé un appartement la veille. Armand lui apprend qu’il n’a pas de bonnes nouvelles à cause de la plainte pour vandalisme. Luna rappelle qu’elle a été mise hors de cause, ayant été accusée à tort. Armand, qui n’était pas au courant, va contacter le juge des affaires familiales. Luna rassure Chloé en lui assurant que tout va s’arranger.

Devant le foyer, Luna attend Chloé avec Babeth. Cette dernière a eu Patrick au téléphone, qui confirme que Chloé est innocentée. Luna s’inquiète cependant : Chloé a trouvé un appartement, mais elle ne comprend pas comment. Elles voient Chloé discuter avec un homme devant le foyer. Luna craint que ce soit son ex et décide de le suivre. Dans la rue, Luna lui ordonne de laisser Chloé tranquille. Elle menace d’appeler la police, mais Babeth rappelle que son mari est commissaire. Adrien ne se laisse pas intimider, devient violent et menace Luna !

Au cabinet, Gabriel est avec Léa, qui a une tension un peu élevée. Léa reste optimiste, affirmant que le plus dur est passé et qu’elle est en voie de guérison après son cancer. Elle reçoit un message d’Axel qui avance leur rendez-vous. Léa hésite à annuler car les enfants sont à la maison avec Yolande, l’école étant fermée. Gabriel s’occupe de tout pour l’aider à se détendre. Léa se moque un peu, mais quand Axel arrive, il apprécie cette attention et est surpris que cela vienne de Gabriel…

Plus tard, Axel s’en va après la séance de Léa. Gabriel l’arrête pour lui dire que tout va mieux grâce à lui et lui demande quand ils se reverront. Axel répond de l’appeler s’il a de nouvelles douleurs et part. Léa remarque qu’Axel plaît à Gabriel, mais lui pense que ce n’est pas réciproque.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : Ulysse sous le choc, Luna et Chloé en danger, les résumés jusqu’au 27 juin 2025

VIDÉO Plus belle la vie du 10 juin 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 13h40 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.