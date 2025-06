The Power du 5 juin : que va décider Mélanie ? Réponse ! (résumé, spoiler + replay épisode 44)

Publicité





The Power, résumé détaillé de l’épisode 44 du jeudi 5 juin 2025 – C’est parti pour l’épisode 44 de la saison 2 du jeu de télé-réalité « The Power » sur W9. On retrouve les joueurs que Maxence est désignée seconde cible du Power Player.











Cindy et Maxence décident de mettre leurs différents de côté pour enquêter ensemble… Manon se sent menacée, elle décide de parler à Maxence et elle porte les soupçons sur Antoine. Mais Maxence ne lui fait pas confiance. Il va parler à Giovanni, qui dit qu’il ne sait rien.

Mais Giovanni ment, Mélanie lui a tout dit quelques heures plus tôt ! Maxence dit qu’il a des doutes sur Mélanie mais Giovanni le manipule pour éloigner ses soupçons.

Maxence confronte Mélanie, qui lui jure que ce n’est pas elle et il la croit ! Après ça, Mélanie prévient Antoine qu’elle est le Power Player et qu’elle va encore mettre tous les soupçons sur lui… Il est surpris et ne comprend pas ses choix.



Delta réunit tout le monde dans le cercle pour le jeu du contre-pouvoir. Cette semaine, c’est peut être un ticket pour la finale ! Pour le vainqueur de ce jeu, un contre-pouvoir au choix : l’observateur, le cibleur, l’imumniseur, et le switcheur ! Sarah veut gagner et désigner Mélanie en switch pour l’éliminer.

Pendant le jeu, Maxence est convaincu que le Power Player est parmi l’alliance des 4. C’est Mélanie qui remporte le contre-pouvoir ! Elle a la nuit pour réfléchir. De son côté, Maxence assure à Cindy que s’il n’est plus cible, il fera tout pour l’aider à démasquer le Power Player.

Delta réunit tout le monde pour la soirée des sept pêchés capitaux. Sarah parle à Cindy, elle est convaincue que Mélanie est le Power Player. Cindy pense que ça se joue entre Mélanie et Giovanni.

Spoiler : Mélanie fait son choix

Dans l’épisode de demain, Mélanie doit dire ce qu’elle a décidé pour le contre-pouvoir du choix suprême. Elle choisit d’immuniser Maxence !

The Power, le replay du 5 juin

Si vous avez manqué l’épisode 43 ce mercredi 4 juin 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur M6+ en cliquant ICI. Rendez-vous jeudi 5 juin à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 44.