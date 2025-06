« Meurtres sur la Côte Fleurie » : votre téléfilm ce soir sur France 3 (21 juin 2025)

Publicité





« Meurtres sur la Côte Fleurie » au programme TV du 21 juin 2025 – Ce samedi soir à la télé, France 3 rediffuse le téléfilm « Meurtres sur la Côte Fleurie », qui fait partie de la collection « Meurtres à… ».





A suivre dès 21h10 sur France 3







« Meurtres sur la Côte Fleurie » : l’histoire

Rien d’inhabituel pour Clément Royan d’être appelé sur une affaire de meurtre. Mais l’enquête prend une tournure inattendue lorsque la victime s’avère être un ancien employé du casino dirigé par sa propre grand-mère, Denise Royan.

Contraint de renouer avec une famille qu’il a laissée derrière lui pour embrasser une carrière dans la police, Clément replonge dans l’univers des casinos, véritable empire familial. Entre traditions normandes bien ancrées, secrets enfouis et tensions non résolues, le capitaine devra naviguer à vue. D’autant plus qu’il est forcé de faire équipe avec une ancienne collègue, envers qui ses sentiments pourraient bien ne pas être totalement éteints.



Pour lever le voile sur ce mystère qui hante les rivages normands, Clément n’aura pas d’autre choix que de garder la tête froide.

Casting : interprètes et personnages

Avec : Marie-Christine Barrault (Denise Royan), Nicolas Gob (Clément Royan), Flore Bonaventura (Anna Duzinsky), Xavier Robic (Guillaume Royan), Philippe Resimont (Edouard Royan), Samy Seghir (Karim), Arthur Choisnet (Alex Legiste)…

