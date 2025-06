« Tous les secrets de mon père » : votre téléfilm inédit ce 25 juin sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Tous les secrets de mon père » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mercredi 25 juin 2025 – C’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend ce mercredi après-midi sur TF1. Et aujourd’hui, il s’intitule « Tous les secrets de mon père ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







« Tous les secrets de mon père » : l’histoire, le casting

En pleine nuit, Charlie, 16 ans, appelle son père à l’aide. Lorsqu’il arrive, Jack est abattu. Mais très vite, un détail trouble les enquêteurs : Charlie n’a jamais passé cet appel. Le véritable meurtrier aurait utilisé une intelligence artificielle pour reproduire sa voix. Chargée de l’affaire, la lieutenante Faulkner s’intéresse de près à cet homme que tout le monde décrivait comme un père exemplaire. Mais à mesure qu’elle interroge son entourage — son ex-femme, ses amis —, une autre facette de Jack se dévoile : celle d’un mari volage. Et la liste des suspects ne cesse alors de s’allonger…



Avec : JaNae Armogan (Mila Gibson), Laura Provenzano (Charlie Gibson), Kirsten Comerford (Alyssa Price), Lora Burke (Melody Cambridge)

Et à 16h, « La jalousie d’une sœur » (rediffusion)

Lindsey mène une vie en apparence parfaite, jusqu’au jour où sa mère, Annie, est fauchée par une voiture et meurt tragiquement. Ce drame bouleverse l’équilibre familial et fait ressurgir un secret bien enfoui : le passé de son père, Jim. Lindsey découvre alors l’existence d’une demi-sœur, Sarah. Mais cette dernière n’a pas l’intention de rester dans l’ombre et compte bien s’imposer au sein de la famille Peterson — quitte à tout bouleverser, au grand désarroi de Lindsey.

Avec : Annika Foster (Lindsey), Aubrey Reynolds (Sarah), Jonathan Stoddard (Gavin), Patrick M.J. Finerty (Jim)