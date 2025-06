Plus belle la vie spoiler : Luna et Chloé sauvées, Morgane fait une découverte choc (26 juin 2025)

Publicité





Babeth et Mathieu ont finalement réussi à retrouver Chloé et Luna dans votre série quotidienne de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et on peut déjà vous dire que dans l'épisode du jeudi 26 juin 2025, les deux femmes sont sauvées !











Chloé et Luna sont très faibles, déshydratées. Mais elles reprennent connaissance, les secours les transportent d’urgence à l’hôpital. Pendant ce temps là, le gardien et Mouret sont arrêtés. Le gardien avoue et charge Mouret, qui s’est servi de lui comme homme de main après qu’il lui ait obtenu de faux papiers.

Luna va bien et sort rapidement de l’hôpital. Elle retrouve Mirta, sous le choc de ce qui est arrivé à sa fille, et ses amies. Jennifer parle à Luna de l’indic de Samuel qui a permis de les retrouver… Sauf que Luna, surprise, lui précise que c’est Babeth et Mathieu qui les ont retrouvées. Samuel n’était pas sur place, c’était Patrick et Idriss !



Jennifer comprend alors que Samuel lui a menti… Elle soupçonne qu’il la trompe après le sms qu’elle a vu. Et au commissariat, Samuel prend des médicaments dans son casier quand Morgane arrive dans les vestiaires. Quand Samuel s’en va, Morgane remarque la boite de médicaments qu’il a laissé tomber… Elle comprend que c’est lui qui a volé les médicaments lors de la perquisition !