Un si grand soleil : soirée exceptionnelle ce 24 juin, 6 épisodes à la suite (VIDÉO)

Un si grand soleil, votre soirée du mardi 24 juin 2025 – C’est une soirée exceptionnelle de votre série « Un si grand soleil » qui vous attend ce mardi soir sur France 2. Au programme aujourd’hui, pas moins de 6 épisodes inédits à la suite !





A suivre dès 20h40 sur France 3, ou en avant-première et replay sur france.tv







Résumé de votre soirée de Un si grand soleil – épisodes 1670 à 1675

La découverte d’un cadavre relance l’enquête sur la mort d’Iris, bouleversant les certitudes de Cécile et Florent. Déterminé à faire tomber le coupable et à reconquérir Cécile, Florent n’hésite pas à prendre tous les risques.

Alix, de son côté, subit la pression de son ex-mari Bertrand concernant la vente d’un terrain. Soupçonnant une escroquerie, elle fait appel à Claudine pour tirer cette affaire au clair.



Emma, follement amoureuse de Lucas, le sent soudain distant. Prétextant des soucis de santé, il cache en réalité une part bien plus sombre de sa personnalité… Tandis que Lucas se rapproche d’Alix en sollicitant un stage dans sa galerie, leur rencontre ébranle Alix, réveillant en elle de vieux souvenirs enfouis.

Muriel et Boris choisissent d’abord de vivre leur relation en secret avant d’en informer Élisabeth, qui voit cette idylle d’un très mauvais œil. Pendant ce temps, Eliott avance sur son projet d’entreprise avec Catherine, dans l’espoir de reconquérir Muriel. Mais une désillusion brutale va réveiller sa colère.

Quant à Claudine, elle reprend fermement les rênes du cabinet BGL, reprochant à Johanna et Florent leur manque de combativité. Elle met également la pression sur Margot pour attirer de nouveaux clients et booster les revenus. Mais ses ambitions démesurées et ses méthodes peu orthodoxes risquent de provoquer des retombées inattendues…

VIDÉO Un si grand soleil, bande-annonce du 24 juin 2025