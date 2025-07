13h15 le dimanche du 20 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 20 juillet 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 20 juillet 2025 : L’Assiette française

Cette série propose une immersion dans les coulisses de l’excellence culinaire, tout en mettant en lumière le rayonnement de la gastronomie française.

Comment chefs, apprentis et producteurs s’engagent-ils chaque jour pour faire briller cet héritage et le réinventer ? Quels défis attendent les cuisiniers d’aujourd’hui et ceux de demain ? Bien au-delà de la cuisine, cette série aborde des enjeux écologiques, sociétaux et économiques, sans jamais perdre de vue les récits humains, les parcours singuliers… et une bonne dose d’humour.



Publicité





Cet été, le magazine « 13h15 le dimanche » replonge au cœur de cette quête d’excellence, en mettant à l’honneur les figures marquantes de la saison 2024/2025 : des hommes et des femmes passionnés, qui font vivre et évoluer le savoir-faire gastronomique français.