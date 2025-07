Secret Story : les vraies raisons du départ de Mayer bientôt dévoilées ?

Publicité





Le départ de Mayer de la maison des secrets de Secret Story saison 13 sur abandon continue de susciter de nombreuses réactions. Alors que la production évoquait une décision personnelle liée au poids de son secret, une version plus troublante commence à émerger… Et elle est portée par une figure bien connue du programme : Aymeric Bonnery.











Ancien candidat emblématique de Secret Story 8 et désormais chroniqueur, Aymeric a jeté un véritable pavé dans la mare samedi soir sur X (ex-Twitter), remettant en cause la version officielle fournie par la production.

« Mayer est actuellement dans un hôtel avec un vigile. Tout ce qu’il dit est préparé, voire dicté… Ne vous fiez pas à cela.« , a-t-il écrit dans un message qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

Une déclaration lourde de sens, qui sous-entend que Mayer ne serait pas totalement libre de ses mots depuis sa sortie de la Maison des Secrets. Une affirmation d’autant plus surprenante que Mayer avait publié un message très apaisé sur Instagram quelques heures plus tôt, remerciant ses soutiens et déclarant : « Le ciel est bleu. »

Mais Aymeric Bonnery ne s’arrête pas là. Il promet de révéler les véritables raisons du départ de Mayer ce dimanche à 18h lors d’un live, très attendu par les fans du programme. De quoi alimenter encore davantage les spéculations autour de cette affaire.



Pour l’heure, la production de Secret Story n’a pas réagi à cette prise de parole choc. Mayer, de son côté, n’a pas donné suite à ces insinuations.

Alors, simple théorie ou véritable malaise dans les coulisses de l’émission ? Réponse attendue dans la soirée…