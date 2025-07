13h15 le dimanche du 27 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 27 juillet 2025 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend aujourd’hui.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 13h15 le dimanche » du 27 juillet 2025 : L’Assiette française épisode 2

Cette série nous emmène sur les chemins de l’excellence culinaire et met en lumière le rayonnement de la gastronomie française.

Comment chefs, apprentis et producteurs s’engagent-ils au quotidien pour faire vivre cet héritage national et le réinventer ? Quels défis doivent relever les cuisiniers d’aujourd’hui et de demain ? Bien plus qu’un simple récit gastronomique, cette série aborde des enjeux d’écologie, de société et d’économie, sans jamais oublier ce qui fait sa force : les histoires humaines, l’émotion, et une touche d’humour.



Publicité





Cet été, le magazine « 13h15 le dimanche » replonge au cœur de cette quête d’excellence, en suivant les figures marquantes de la saison 2024/2025 qui, chacune à leur manière, perpétuent et transforment l’art de la cuisine française.