Grands reportages du 27 juillet 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend avec le sommaire de votre émission à suivre dès 13h40 sur TF1 et sur TF1+.











Grands reportages du 27 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « Les experts – Episode 1 et 2 : la vérité à tout prix » (rediffusion)

Dans la vie, il y a ceux qui savent… et ceux qui les écoutent. Ceux qui détiennent un savoir précieux dans un domaine bien précis, on les appelle les experts. Ils ne sont pas omniscients, mais maîtrisent leur spécialité sur le bout des doigts : qu’il s’agisse d’art, d’automobile, de pierres précieuses, de ventes aux enchères ou encore d’assurances.

Parfois, ils interviennent pour nous épauler. Parfois, pas du tout. Mais leurs avis pèsent toujours lourd.

Certains se forment seuls, d’autres apprennent aux côtés de ceux qui les ont précédés.



