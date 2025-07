Cauchemar en cuisine : qu’est devenu le restaurant à Criquebeuf-sur-Seine après le passage du chef ? (23 juillet)

Publicité





Cauchemar en cuisine, restaurant Le Clin Foc à Criquebeuf-sur-Seine le 23 juillet 2025 – Ce soir dans « Cauchemar en cuisine » sur M6, Philippe Etchebest est venu en aide à Laurence et David dans leur restaurant à Criquebeuf-sur-Seine.





Mais qu’est devenu le restaurant après le passage du chef ? Réponse !







Publicité





En Avril dernier, Philippe Etchebest s’est rendu au restaurant le Clin Foc, où il a fait la connaissance de Laurence, David et Martine.

Et on peut dire que le passage du chef a été efficace puisque non seulement le restaurant est toujours ouvert, mais les avis globalement bons ! Mission réussie pour le chef.



Publicité





Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, le replay sera très vite disponible sur M6+.