Un Si Grand Soleil du 24 juillet : Yann succombe à Lucie, Charlotte soulagée (résumé épisode 1712 en avance)

Un si grand soleil du 24 juillet 2025, spoiler résumé de l'épisode 1712 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série quotidienne de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du jeudi 24 juillet 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Elise fait le point avec Becker : selon le rapport d’Hugo, Fred Rami était déjà mort depuis une heure quand Charlotte l’a percuté. Hugo confirme : Fred Rami a été assassiné. Becker veut qu’ils reprennent de zéro et demander à Charlotte si elle a vu quelque chose. Becker rappelle à Yann qu’il doit valider son stage de tir. Il insiste, sinon il ne pourra plus utiliser son arme !

Charlotte est toujours inquiète pour son père, Achille essaie de la rassurer et lui rappelle qu’il y a toujours un flic devant sa chambre. Elise appelle Charlotte, elle doit venir au commissariat en présence de sa mère et son avocat.



Claudine appelle une femme pour récupérer les dernières factures d’un cabinet concurrent. Elle la paie en cryptomonnaie. La femme envoie tout en quelques secondes ! Claudine salue son efficacité.

Yann est au stand de tir. Lucie arrive à son tour, il se montre agressif. Elle dit venir s’entrainer, Yann lui répond qu’il n’apprécie pas qu’elle le suive. Elle le prend mal. Yann lui dit qu’il aime sa femme, il n’a aucune envie de la revoir. Lucie l’envoie balader.

Charlotte réexplique à la police comment ça s’est passé, elle n’a rien vu de spécial. Charlotte finit par se souvenir qu’une voiture est passée quelques minutes après l’accident : un pick-up rouge. Elle n’a pas vu le chauffeur, il roulait trop vite. Marie-Sophie s’absente et appelle Marc. Elle lui parle du nouveau tournant de l’enquête, elle veut qu’il fasse un article car le juge refuse de communiquer. Il accepte de le faire tout de suite afin d’innocenter sa famille et qu’elle ne soit plus en danger.

Au centre de tir, le patron parle à Yann au sujet de son altercation avec Lucie. Yann dit avoir un problème personnel avec elle, l’homme assure que c’est une habituée du club et une excellente tireuse. Tout le monde l’adore ! Yann veut s’excuser, il fonce pour la rattraper. Lucie lui dit qu’il perd ses moyens face à elle… Ils finissent par s’embrasser et vont chez Lucie. Yann trompe Johanna !

Florent annonce à Charlotte et Marie-Sophie que les poursuites pour homicide involontaire vont être abandonnées. Mais elle sera poursuivie pour conduite sans permis et sous l’emprise de stupéfiants. Elle assure qu’elle a retenu la leçon et demande ce qui va se passer pour son père. Florent explique qu’il sera poursuivi pour entrave à la justice mais Florent compte bien lui obtenir une relax.

Claudine épluche les factures reçues. Elle appelle ensuite un homme qui joue au golf. Elle insiste pour le voir et se confronter à lui le lendemain.

Yann récupère ses affaires chez Lucie, elle lui dit qu’il est beau et lui demande s’il regrette. Il ne sait pas, Lucie lui dit de ne pas s’en vouloir. Yann lui dit qu’il n’a qu’un mois de mariage. Lucie ne regrette pas du tout. Elle lui demande s’il retourne bosser mais il lui dit qu’il retourne chez lui, il est tard. Il lui souhaite une bonne soirée et s’en va…

Thaïs donne à Elise la liste des propriétaires de pick-up rouges. Elles ont plus de 200 personnes et vont y passer la soirée.

Yann rentre chez lui, Johanna est déjà là. Elle est partie plus tôt pour qu’ils se fassent une soirée en amoureux. Elle lui propose un resto ou un ciné, il décline et dit être fatigué. Il veut juste se doucher et se coucher.

Marie-Sophie retrouve Sohan. Elle lui annonce que le juge Laplace abandonne les poursuites contre Charlotte pour homicide involontaire. Et elle lui montre l’article. Sohan s’effondre et pleure quand elle lui dit qu’ils n’ont plus rien à craindre. Il a eu très peur. Elle lui dit que le cauchemar est derrière eux, ils se prennent dans les bras.

Un si grand soleil, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 20h40 sur France 3. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de France.tv.