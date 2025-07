Demain Nous Appartient du 24 juillet : Céleste retrouvée, Manny entre la vie et la mort (résumé + vidéo épisode 1994 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 24 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1994 de DNA – Alex finit par retrouver Céleste ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». Mais Alex et Pierre retrouvent ensuite Manny, qui a été poignardé ! Il est entre la vie et la mort.





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 24 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1994

Toujours au téléphone avec Chloé, Alex retrouve enfin Céleste, assise sur un banc à manger des bonbons donnés par un inconnu… Chloé et Alex informent Michaël, qui récupère les bonbons pour analyse. Il pense à une menace des dealers et exhorte à stopper l’enquête. Le bornage du téléphone de Manny n’a rien donné, mais Michaël reste mobilisé.

Manny demande pardon à Jack et promet de venger la mort de Cyril. Inquiet, Jack prévient Pierre, qui alerte Karim. Ce dernier en parle à Michaël, déjà sur l’affaire, et qui refuse son aide. Au Spoon, Pierre reçoit un appel de détresse de Manny. Avec Alex, il le retrouve inconscient, ensanglanté. Alex appelle les secours.



Publicité





À l’hôpital, William organise une rencontre secrète entre Marianne et Judith, qui va mieux et doit retourner en prison. De son côté, Bart tente de retenir Mona. Touchée, elle finit par lui annoncer qu’elle compte rester au Spoon.

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Marianne fait un aveu choc ! (vidéo épisode du 28 juillet)

VIDÉO Demain nous appartient du 24 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.