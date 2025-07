Demain Nous Appartient du 25 juillet : Karim fait une découverte sur Michaël (résumé + vidéo épisode 1995 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 25 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1995 de DNA – Manny est entre la vie et la mort à l’hôpital ce soir dans votre série « Demain nous appartient ». Et alors qu’il doute de Michaël, Karim fait une découverte…





Un épisode inédit à suivre dès 19h10 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Demain nous appartient du 25 juillet 2025 – résumé de l’épisode 1995

À l’hôpital, Pierre veille son fils Manny, dans le coma, et lui exprime ses regrets. Marianne informe ensuite Chloé et Pierre que, malgré une opération réussie, Manny reste entre la vie et la mort.

Pierre témoigne ensuite au commissariat avec Alex. Karim soupçonne un lien entre les affaires, mais Michaël reste sceptique. Karim parle à Martin de ses doutes sur Michaël et charge Roxane d’enquêter… Ils découvrent qu’il n’a jamais ouvert d’enquête officielle suite aux menaces reçues par Chloé et Alex. Michaël se justifie, affirmant qu’il veut éviter un non-lieu et sauver Judith.



Publicité





Marianne fait croire que les résultats de Judith tardent à arriver. Noor annonce alors le réveil de Manny. Prévenu, Michaël se rend aussitôt à son chevet, lui chuchote quelque chose, et Manny fait un malaise.

Pendant ce temps là, Manon et Nordine cherchent un appartement. Aurore comprend, mais William s’y oppose. Quant à Soraya, elle rêve de mariage, contrairement à Raphaëlle, qui préfère garder sa relation avec Martin telle quelle.

Au Spoon, Lilou confie à Violette que son petit ami l’agace, mais elle n’ose pas rompre. Octave soupçonne Marceau d’avoir volé des tickets de fête foraine. Ce dernier nie, mais remet discrètement le carnet volé à un couple croisé dans la rue…

A LIRE AUSSI : Demain Nous Appartient spoiler : Judith panique, William lui annonce… (vidéo épisode du 29 juillet)

VIDÉO Demain nous appartient du 25 juillet – extrait de l’épisode

Pour découvrir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.