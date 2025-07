Plus Belle La Vie du 25 juillet 2025 : Hector révèle la date de sa mort ! (résumé + extrait vidéo épisode 384 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 25 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 384 de PBLV – Hector va faire une révélation choc à Blanche cet après-midi dans « Plus belle la vie, encore plus belle ». Il a avancé la date de son suicide assisté…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 25 juillet 2025 – résumé de l’épisode 384

Morgane rend visite à Vadim dans sa chambre. Elle ne comprend pas pourquoi il n’a pas sollicité l’aide de sa mère. Vadim lui confie que celle-ci souffre de troubles bipolaires et de dépression : il fait tout pour éviter de la plonger dans une nouvelle crise. Submergé par l’émotion, Vadim craque et fond en larmes. Il avoue à Morgane qu’il avait dix ans lorsqu’il a compris que sa conception résultait d’un viol. Touchée, Morgane lui demande s’il en sait davantage. Vadim sait seulement que les faits se sont produits dans le quartier, ce qui l’a poussé à venir y vivre et à postuler au cabinet. Il mentionne que son groupe sanguin est très rare, d’où son analyse du sang de Delmas. Les résultats du laboratoire sont attendus pour aujourd’hui.

De son côté, Patrick confronte Delmas au sujet de Vadim. Delmas explique qu’il a entraîné Florence il y a une vingtaine d’années, lorsqu’elle tentait d’intégrer les forces spéciales du Sud-Est. Mais selon lui, elle n’avait pas le mental requis. Il révèle alors à Patrick que lui aussi connaît cette femme : il s’agit de Florence Rodriguez ! Patrick est sous le choc.



À la résidence, Morgane est avec Steve tandis que Laura s’entraîne encore. Morgane confie son inquiétude : elle redoute ce qui pourrait arriver si Laura échouait. Steve, de son côté, regarde une vieille photo souvenir avec Jules et Morgane. Il craint que Jules ne lui pardonne jamais.

Pendant ce temps, Jean-Paul montre à Patrick une photo de Vadim à la piscine. On y voit Vadim glisser un clou sous la claquette de Delmas. Il lui montre aussi ce qu’il a fait après le départ de ce dernier. Les deux hommes s’interrogent : que cherche-t-il réellement ?

Plus tard, Patrick surveille Florence lorsque Babeth l’appelle. Il coupe court à la conversation. De son côté, Morgane retrouve Vadim. Les résultats sont tombés : Delmas n’est pas son père. Vadim est soulagé, mais le mystère reste entier. Morgane suppose que Delmas connaît tout de même l’identité du père, peut-être un autre candidat au concours de 2002. Elle retrouve la liste des concurrents et la parcourt… jusqu’à ce que son regard se fige. Un nom la glace : Patrick Nebout.

Ulysse raconte à Ophélie l’arrestation d’Hector et Blanche sur une plage. L’histoire l’amuse, mais Ophélie juge que Blanche a une mauvaise influence sur Hector. Néanmoins, tous deux sont heureux qu’Hector reste dans les parages.

Hector est avec Blanche lorsqu’il reçoit un message. Elle lui demande de quoi il s’agit. Il lui annonce qu’il a avancé la date de son suicide assisté : ce sera le 4 septembre. Bouleversée, Blanche ne comprend pas sa décision. Hector explique que ses crises deviennent de plus en plus fréquentes, et qu’il craint de perdre sa capacité à donner son consentement s’il attend trop longtemps. Blanche pleure. Ophélie les rejoint, et Blanche essuie rapidement ses larmes. Elle annonce qu’elle présentera ses modèles le 26 septembre et lui demande s’il sera là… Hector répond qu’il sera déjà reparti en voyage. Ophélie est déçue.

Au Pavillon des Fleurs, la journée de Blanche touche à sa fin. Hector lui propose une sortie, mais elle refuse. Elle est encore sous le choc de la nouvelle date qu’il lui a annoncée. Elle lui reproche de ne pas prévenir sa famille. Hector explique qu’il a peur de leur réaction, mais qu’il a prévu une lettre. Pour Blanche, cela ne suffit pas : il va les priver d’un dernier adieu, il doit affronter la vérité.

Au cabinet médical, Axel rejoint Gabriel. Il s’apprête à assister au mariage de son meilleur ami et, pour plaisanter, a passé l’alliance… qu’il n’arrive plus à retirer. Gabriel accepte de l’aider, non sans remarquer qu’Axel ne l’aurait peut-être pas mis au courant de l’événement sans cette excuse. Axel avoue avoir eu peur que cela soit mal interprété. Finalement, l’alliance se détache… mais roule sous un meuble ! Plus tard, alors qu’ils discutent à nouveau du mariage, Axel parvient à la récupérer.

