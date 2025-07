Publicité





Grands reportages du 20 juillet 2025, sommaire et reportages – Nouveaux numéros de votre magazine « Grands reportages » ce dimanche après-midi avec Anne-Claire Coudray.











Grands reportages du 19 juillet 2025 : au sommaire ce samedi

Dès 13h40 : « La folie des parcs d’attractions » – Episodes 1, 2 et 3 (rediffusion)

Des montagnes russes aux spectacles en tout genre, les parcs d’attractions et de loisirs ont la cote en France. Le pays en compte plus de 300, et leur succès ne se dément pas. En 2023, ils ont battu des records avec 63 millions de visiteurs, malgré une conjoncture marquée par l’inflation et des tarifs parfois élevés. Le parc d’attractions reste pourtant un loisir accessible et plébiscité, surtout par les familles. Mais dans un secteur de plus en plus concurrentiel, il faut sans cesse innover, investir, créer la surprise et offrir une expérience unique.

Pendant plusieurs mois, nous avons plongé dans les coulisses de ces univers magiques, du géant Parc Astérix aux structures plus familiales comme Nigloland ou Le PAL, en passant par des lieux plus insolites comme Rocher Mistral, Dinopédia ou encore PortAventura, en Espagne. Entre création de décors, gestion des foules, défis techniques et préparation des spectacles, découvrez le quotidien de celles et ceux qui font tourner ces machines à rêve.



Une immersion exclusive en trois épisodes de 60 minutes pour découvrir l’envers du décor des parcs d’attractions.