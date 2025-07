Ici tout commence du 21 juillet : Teyssier sous le choc, Alice de retour (résumé + vidéo épisode 1223 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 21 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1223 – Gaspard va finalement mettre ses menaces à exécution ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Il envoie la vidéo à Emmanuel !





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ici tout commence du 21 juillet – résumé de l’épisode 1223

Solal propose à Zoé et Léonard de prévenir Teyssier de la vidéo de Gaspard, mais ils refusent pour éviter que le directeur découvre leurs propos. Gaspard les presse pour une réponse : Zoé refuse de lui céder sa place, alors il assure qu’il enverra la vidéo dans la journée !

En cuisine, l’entraînement reprend sous pression. Gaspard, de son côté, déjeune avec Coline et renonce à sa menace. Touchée par son changement, elle se dit fière d’être son amie. Mais plus tard, Maya apprend le chantage et confronte Gaspard. En colère, elle lui reproche son attitude et regrette leur relation. Vexé, il envoie la vidéo. Teyssier la reçoit sous les yeux paniqués de Zoé et Léonard.



Publicité





Par ailleurs, Charlotte propose à Malik de travailler pour Kleber, mais il refuse pour profiter de l’été avec Maya. À l’Atelier, Mehdi stresse à l’idée d’une critique de Malik. Finalement, Malik apprécie le repas et accepte d’écrire un article élogieux.

Enfin, Alice rentre à la coloc. Gaëtan est ravi, mais elle souhaite se reposer avec lui… oubliant qu’il doit gérer le Coffee Shop.

A LIRE AUSSI : Ici Tout Commence spoilers : une fin choc pour le championnat, un ultimatum, les résumés jusqu’au 8 août 2025

Ici tout commence du 21 juillet 2025 – extrait vidéo

Pour découvrir un extrait vidéo cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.