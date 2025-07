Ici tout commence du 22 juillet : Teyssier va mal, une terrible menace (résumé + vidéo épisode 1224 en avance)

Ici tout commence du 22 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1224 – C’est l’heure du grand départ pour l’école de Castelmont ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». Mais Emmanuel va mal et cache ses tremblements… Dans les dortoirs, Léonard découvre une terrible menace !





Ici tout commence du 22 juillet – résumé de l’épisode 1224

Au Double A, Teyssier recadre la brigade des majors après la vidéo polémique. Déçu, il désigne Gaspard et Carla comme remplaçants en cas de défaillance. Carla, ravie, déchante en apprenant que Bérénice ne viendra pas chez Castlemont, trop concentrée sur son dessert signature.

Avant le départ, Constance souhaite bonne chance à Emmanuel. Sur place, Solal, Zoé, Léonard, Carla et Gaspard visitent les lieux avec Ismaël, tandis que Clotilde retrouve Lucille. Teyssier cache ses tremblements…



Mis à l’écart, Carla accepte la proposition de Gaspard de s’entraîner ensemble. Pendant ce temps, Teyssier et Clotilde découvrent les cuisines et croisent Ferdinand, responsable logistique du concours Les élèves découvrent leur dortoir, où les élèves tombent sur un mannequin pendu avec une blouse de l’institut et un message d’accueil glaçant.

De son côté, Malik, validé par Claire et Olivia pour son analyse, critique l’accompagnement de leur plat. Il envisage une reconversion, encouragé par Maya et Pénélope. Au studio, Bérénice cherche un avis sincère sur son dessert. Joséphine, peu utile, passe ensuite un entretien au Coffee Shop. Son cocktail plaît à Gaëtan, mais Alice le juge sévèrement, ce qui inspire Joséphine à orienter Bérénice vers elle…

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.