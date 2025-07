Plus Belle La Vie du 22 juillet 2025 : Morgane avoue, Jules soupçonné mais... (résumé + extrait vidéo épisode 381 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 22 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 381 de PBLV – Morgane va avouer sa tromperie cet après-midi dans votre feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Jules est en garde à vue après que ses empreintes aient été retrouvées sur la bouteille…





Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1







« Plus belle la vie, encore plus belle » du 22 juillet 2025 – résumé de l’épisode 381

Patrick retrouve Morgane à la résidence. Il lui annonce que Jules a été arrêté et placé en garde à vue : il est soupçonné d’être impliqué dans la tentative de meurtre dont elle a été victime. Inquiet, Patrick l’interroge sur leur relation. Morgane le rassure : tout va bien entre eux, et elle lui montre les messages tendres que Jules lui avait envoyés pendant son hospitalisation. Mais Patrick l’informe que les empreintes de Jules ont été retrouvées sur la bouteille de plongée utilisée dans l’agression…

Au commissariat, Jules nie toute implication. Il explique s’être rendu au centre nautique dans le cadre de son reportage et se souvient avoir déplacé les bouteilles, ce qui pourrait justifier la présence de ses empreintes. Plus tard, Morgane fait une confidence à Patrick : elle a trompé Jules avec son meilleur ami, Steve. Patrick transmet aussitôt l’information à Jean-Paul, qui interroge Jules sur cette infidélité. Mais Jules reste calme et affirme qu’il aime encore Morgane et qu’il ne pourrait jamais lui faire de mal.



Vadim rend visite à sa mère, qui le questionne sur l’accident au centre nautique. Elle croit d’abord que la victime est un homme et semble choquée d’apprendre que c’est une femme. Elle insiste pour qu’il renonce à y retourner. Steve, de son côté, vient parler à Morgane. Il s’inquiète pour Jules. Morgane lui avoue qu’elle a parlé de leur liaison à Patrick. Quand Steve lui demande ce qu’elle ressent encore pour Jules, Morgane admet qu’elle ne l’aime plus. Steve, bouleversé, craint de perdre son meilleur ami.

Pendant ce temps, Morgane rejoint les autres candidats pour l’entraînement. Chaillot, fidèle à lui-même, provoque encore les deux sœurs. Au commissariat, Patrick et Jean-Paul montrent à Delmas les photos prises par Jules. Celui-ci leur donne une information capitale : la bouteille utilisée par Morgane lui appartenait ! Jules ne l’avait pas remise à sa place après les avoir déplacées… Ce n’est donc pas Morgane qui était visée, mais Delmas !

Au Mistral, Djawad interroge Thomas sur son week-end en amoureux. Thomas répond que c’était sympa, mais son manque d’enthousiasme ne passe pas inaperçu. Djawad pense qu’Enzo n’est qu’un « mec pansement ». Thomas proteste, puis finit par admettre qu’il n’a aucun sentiment pour lui. De son côté, Gabriel se confie à Léa : Axel lui a fait une déclaration d’amour, à laquelle il n’a pas su répondre. Il avoue qu’il a peur. Plus tard, Axel apporte des macarons à Gabriel et s’excuse d’avoir parlé trop vite de ses sentiments. Gabriel lui répond qu’il a eu raison… et lui avoue qu’il l’aime aussi. Thomas assiste à la scène, le cœur serré.

Au Pavillon des Fleurs, Luna retrouve Bahram endormi. Il attendait Eric après une garde de 48h. Épuisé, il lui parle des examens qu’il doit passer pour exercer la neurochirurgie en France, et de sa difficulté à écrire en français. Luna lui propose les cours d’alphabétisation de Blanche, niveau débutant, mais il refuse, vexé. Plus tard, Bahram confie à Eric qu’il a mal pris la proposition de Luna, même s’il sait qu’elle était bien intentionnée. Il avoue être à bout de forces, épuisé de devoir constamment se battre.

Plus tard, Luna retrouve Bahram au Mistral et lui offre un Virgin Mojito. Elle s’excuse pour sa maladresse du matin et lui propose une alternative : un cours de français plus avancé. Bahram accepte avec soulagement, et ils trinquent ensemble.

A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : la vérité éclate, Thomas dans la tourmente, les résumés jusqu’au 8 août 2025

