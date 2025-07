Ici tout commence du 28 juillet : Zoé et Léonard font une découverte mais... (résumé + vidéo épisode 1228 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 28 juillet 2025, résumé et vidéo extrait épisode 1228 – Léonard et Zoé vont obtenir l’aide de Carla pour démasquer celui qui les a piégés ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Ils vont faire une découverte et Teyssier va leur laisser du sursis…





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Ici tout commence du 28 juillet – résumé de l’épisode 1228

Clotilde confie à Teyssier qu’elle pense toujours que Zoé et Léonard ont été piégés. Convaincue que quelqu’un veut saboter leur brigade, elle refuse de se laisser faire.

Pendant ce temps là, Zoé et Léonard sont déterminés à prouver que Ferdinand les a piégés. Carla décide de les aider à récupérer les images compromettantes de la piscine. Ils trouvent une preuve contre Ferdinand, mais ce dernier les surprend et accuse aussitôt les deux élèves de vouloir voler les sujets de la seconde épreuve… Face à Teyssier et Clotilde, Zoé et Léonard plaident leur cause. Ils obtiennent un sursis jusqu’au lendemain !



De son côté, Joséphine a un coup de foudre pour Loup et s’en inspire pour revisiter la tomate farcie. Si Loup trouve son plat bon mais classique, le chef Leroy le juge trop éloigné de la recette originale, tout en l’encourageant à affirmer son style.

À l’Atelier, Billie aide Mehdi et recadre Tom, devenu odieux depuis qu’il se croit HPI. Piqué, il accepte finalement de passer un test de QI.

Ici tout commence du 28 juillet 2025 – extrait vidéo

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.