Plus Belle La Vie du 28 juillet 2025 : Vadim confronte Patrick (résumé + extrait vidéo épisode 385 en avance)

Plus belle la vie du 28 juillet 2025, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 385 de PBLV – Vadim confronte Patrick cet après-midi dans votre série de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». Et Patrick finit par accepter de faire le test de paternité…





« Plus belle la vie, encore plus belle » du 28 juillet 2025 – résumé de l’épisode 385

Vadim arrive au cabinet médical. Il est seul et fouille dans les dossiers quand Babeth le surprend. Il sursaute. Elle lui demande s’il va bien, puis insiste pour savoir quel dossier il consulte… C’est celui de Patrick ! Intriguée, elle lui demande pourquoi il s’intéresse au dossier de son mari. Vadim affirme que c’est Patrick lui-même qui lui a demandé de le regarder, et qu’il n’a pas à se justifier. Méfiante, Babeth appelle Patrick…

Patrick se rend aussitôt au cabinet pour parler à Vadim. Il veut savoir pourquoi ce dernier s’intéresse à sa santé. Vadim évoque le concours qui a eu lieu il y a 23 ans. Patrick ne voit pas où il veut en venir. Vadim est direct : il pense que Patrick pourrait être son père ! Ce dernier nie catégoriquement, mais Vadim comprend qu’il y a bien eu une histoire avec sa mère. Il lui demande un test ADN. Patrick s’énerve, lui ordonne de le laisser tranquille, et le menace.



À la résidence, Steve est avec Morgane. Laura se moque de sa sœur qui boit un soda, puis aborde la prochaine épreuve, se moquant de son vertige. Morgane la remballe, affirmant qu’elle a fait de l’hypnose pour surmonter ça.

Plus tard, Steve retrouve Morgane dans sa chambre. Il veut l’aider à affronter son vertige. Il a compris qu’elle a menti à Laura. Il lui fait essayer un casque de réalité virtuelle. Terrorisée, Morgane panique, mais Steve lui explique qu’il s’agit de cyber-thérapie, une méthode éprouvée. Bien qu’elle veuille abandonner, il l’encourage à tenir bon.

Au commissariat, Patrick est préoccupé. Jean-Paul vient lui parler. Il a enquêté sur le passé de Vadim : le jeune homme a eu une vie difficile, s’occupant seul de sa mère dépressive, volant pour survivre. Jean-Paul souhaite l’interroger, mais Patrick insiste pour s’en charger. Il retrouve Vadim au cabinet. Celui-ci réaffirme sa détermination à découvrir l’identité de son père. Patrick lui demande s’il pense qu’ils se ressemblent. Vadim répond que non, et le traite de lâche. Finalement, Patrick lui tend le bras : qu’il fasse le test !

Pendant ce temps, Ulysse trouve étrange qu’Hector ait convoqué Ophélie, Vanessa et lui. Vanessa pense qu’Hector veut partir. Elle révèle qu’il a transféré 11 000 euros sur un compte à l’étranger — selon elle, c’est pour s’enfuir avec Blanche. Elle refuse de se rendre au rendez-vous.

Ophélie et Ulysse retrouvent Hector. Il leur révèle qu’il souffre d’Alzheimer… et qu’il a programmé son suicide pour le 4 septembre. Le choc est total. Il avoue que c’est Blanche qui l’a poussé à leur en parler. Il souhaite profiter du temps qu’il lui reste avec eux, qu’il aime comme les enfants qu’il n’a jamais eus. Ophélie est bouleversée : elle ne sait pas comment elle va faire sans lui. Chez eux, Ophélie et Ulysse racontent à Vanessa la maladie d’Hector. Effondrée, Vanessa affirme qu’elle ne le laissera pas mourir.

Au cabinet, Babeth demande à Jennifer si elle a avancé sur le planning d’août. Jennifer répond qu’elle attend le retour de Vadim. Babeth lui demande aussi d’imprimer un document, mais Jennifer explique que l’imprimante est hors service : Mathieu a renversé son café dessus. De son côté, Babeth observe Mathieu en train de se changer…

De son côté, Mathieu prend un verre avec Jennifer. Il évoque son départ imminent. Il lui demande si elle tient le coup. Jennifer lui répond que ça va. Plus tard, au Pavillon des Fleurs, Babeth confie à Luna qu’elle rêve de Mathieu la nuit… tandis que Patrick est complètement ailleurs. Elle prend une tisane pour faire baisser sa libido !

VIDÉO Plus belle la vie du 28 juillet 2025 – extrait vidéo

