Joséphine Ange Gardien du 21 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Joséphine Ange Gardien du 21 juillet 2025 – Ce lundi après-midi et pour bien débuter la semaine, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent sur TF1. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1







Joséphine Ange Gardien du 21 juillet 2025 : l’épisode « Trois anges valent mieux qu’un »

Aux écuries de Longeville, Rémy se remémore avec mélancolie l’époque où sa famille était soudée. Aujourd’hui, ses trois enfants mènent chacun leur vie de leur côté, ne se parlent plus et ne viennent presque jamais lui rendre visite, ce qui le peine profondément.

Pour tenter de les rapprocher, Joséphine fait appel à un autre ange. À sa grande surprise, c’est une copie conforme d’elle-même qui apparaît : même taille, même voix, même couleur de cheveux… Seule leur personnalité diffère. Sans perdre de temps, cette « Joséphine bis » décide de se dupliquer à son tour : trois clients, trois Joséphine, c’est logique !



Mais avec des clones aux caractères bien distincts, la mission s’annonce particulièrement mouvementée…

Avec : Mimie Mathy (Joséphine / Ludivine / Rosine), Francis Perrin (Rémi), Stéphanie Pasterkamp (Margaux), Marius Colucci (Vincent), Mathieu Coniglio (Antoine), Julien Alluguette (Paul Luciani), Raphaël Kahn (Fabio), Morgane Manche (Léa), Laurence Boccolini (Charlotte), Stéphane Roux (Mathias Van Deren), Juliette Chêne (Lucie), Thomas Séraphine (Le réalisateur), Lyudmila Nesterov (La mannequin), José Fumanal (L’acheteur)

Et à 16h10 l’épisode « Les perchés »

Virginie est architecte indépendante et gère tout de front à la maison. Une tâche loin d’être facile, entre un mari au chômage qui s’acharne à lancer un nouveau site web, et une fille de 16 ans, Lola, militante écologiste convaincue qui joue les Greta Thunberg du foyer…

Mais l’équilibre familial explose lorsque Virginie accepte un projet controversé : raser une partie de la forêt municipale pour construire de nouveaux logements publics.

Choquée, Lola décide de passer à l’action : elle s’installe dans les arbres pour empêcher la destruction du site. L’opération des Perchés prend rapidement une ampleur médiatique qui menace directement la carrière de sa mère.

Entre convictions écologiques et tensions familiales, la situation semble dans l’impasse… à moins que Joséphine ne parvienne à retisser le lien entre mère et fille autour d’un engagement commun, plus respectueux de la planète !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine Delamarre), Claire Borotra (Virginie), Xavier Deluc (Alexandre), Lou Jean (Lola), Guillaume Carcaud (François), Djibi Mbaye (Max), Perkins Lyautey (Kaltz), Léo Riehl (Jérémie), Maud Le Guenedal (Coralie), Christophe Davis (Policier TAG), Sophie Parel (Journaliste), Gigi Ledron (Proviseure), Leslie Coudray (Pervenche)