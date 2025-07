Joséphine Ange Gardien du 31 juillet : vos épisodes cet après-midi sur TF1

Publicité





Joséphine Ange Gardien du 31 juillet 2025 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour sur TF1, c’est deux épisodes de votre série « Joséphine Ange Gardien » qui vous attendent. Quels sont les épisodes rediffusés aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 14h25, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur TF1+ pendant 7 jours.







Joséphine Ange Gardien du 31 juillet 2025 : l’épisode « Suivez le guide »

La tour Eiffel, le musée Rodin, Montmartre… Cette fois-ci, Joséphine endosse le rôle de guide touristique à Paris pour accompagner quatre clients pas comme les autres ! Entre histoires d’amour compliquées, adultères, secrets de famille et arnaques, François, Séverine, Clément et Pascal traînent chacun leur lot de problèmes… Et Joséphine n’a que trois jours pour tout régler !

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Martin Lamotte (François), Lucie Jeanne (Fabricia), Didier Brice (Monsieur Gérard), Rebecca Miquel (Séverine), Solène Bouton (Marion), Nicolas Guillot (Pascal), Franck Borde (Laurent), Cécilia Hornus (Sylvie), Bertrand Farge (Guy), Loïc Mobihan (Clément), Jérôme Marc (Alexandre), Gwenaëlle Simon (Isabelle), Blanche Ravalec (Michelle), Gilles Carré (Le peintre), Christophe Jouzel (Le patron du restaurant), Daniel-Jean Cassagne (Le vieux beau)



Et à 16h10 l’épisode « Tout pour la musique »

Un violon ? Joséphine est saisie de panique en découvrant l’instrument entre ses mains. Sa nouvelle mission l’emmène dans l’univers exigeant de la musique classique, aux côtés de Juliette, une prodige de seize ans et jeune soliste dans un prestigieux orchestre. Cette fois, Joséphine devra jouer les seconds violons… au sens propre comme au figuré !

Grâce à sa magie, elle s’apprête à épauler Juliette, une adolescente talentueuse mais isolée, qui n’a vécu que pour sa passion. Propulsée très tôt à l’un des postes les plus convoités pour une violoniste, Juliette subit la pression constante de Chopart, son chef d’orchestre, qui attend d’elle l’excellence. Et ce n’est pas l’ambiance au sein de l’orchestre qui lui facilitera la tâche : entourée de musiciens jaloux de sa réussite, la jeune virtuose devra apprendre à trouver sa place… avec l’aide précieuse de Joséphine.

Avec : Mimie Mathy (Joséphine), Frédéric Van Den Driessche (Serge Chopart), Alice Isaaz (Juliette Verdon), Valérie Sibilia (Carole Delambre), Hélène Degy (Léonie), Fabrice Michel (Alain Delambre), Edgar Givry (Pierre Ruthman), Martin Barlan (Matéo), Candice Charles (Chloé Delambre), Cesare Capitani (Le père de Matéo), Serge Requet-Barville (Franck), Morgane Kerhousse (Sandra), Karin Swenson (Annabelle), Alain Azerot (Jean-Michel), Stéphane Rullière (Violoniste 1), Philippe Morel (Violoniste 2), Constance Lelarge (Violoniste 3), Michel Rémy (Percussionniste), Cyril de la Morandière (Journaliste 1), Christine Kay (Journaliste 2), Marc Raffray (Le voisin)