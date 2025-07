Plus belle la vie spoiler : Ariane a tout compris ! (1er août 2025)

Publicité





Ariane va finalement tout comprendre demain dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Plus belle la vie, encore plus belle ». En effet, dans l’épisode du vendredi 1er août 2025, Patrick vit une véritable descente aux enfers alors que Vadim a publié une vidéo sur les réseaux sociaux, dans laquelle il l’accuse publiquement du viol de sa mère.











A LIRE AUSSI : Plus Belle La Vie spoilers : le bar en danger, Djawad et Thomas s’unissent, les résumés jusqu’au 15 août 2025

Tout le Mistral y va de son petit commentaire, certains le jugent directement… Tous les regards sont braqués sur le commissaire Nebout, Léa est sous le choc et Babeth l’évite.

Et alors que Patrick explique tout au commissariat et annonce se retirer de l’enquête, Ariane tilte ! Quand elle l’entend dire que cette nuit là il ne se souvenait de rien au réveil et qu’il était désorienté, elle fait le lien avec son état quand elle s’est réveillée à côté du cadavre de Durieux ! Ariane explique à Jean-Paul qu’elle pense que Patrick et Florence ont été drogués !



