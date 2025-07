« La cours des miracles » : le film inédit ce soir sur France 2 (20 juillet 2025)

Publicité





« La cours des miracles » au programme TV du dimanche 20 juillet 2025 – Ce dimanche soir à la télé, France 2 diffuse le film inédit « La cours des miracles ». Un film de Carine May et Hakim Zouhani avec Rachida Brakni, Anaïde Rozam, et Gilbert Melki dans les rôles principaux.





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en avant-première puis replay sur France.TV







La cours des miracles, présentation

L’école primaire Jacques Prévert, située en Seine-Saint-Denis, se retrouve en danger face à l’ouverture imminente d’un établissement scolaire flambant neuf, à la fois bobo et écolo. Déterminée à favoriser la mixité sociale, Zahia, la directrice, s’allie avec Marion, une jeune enseignante pleine d’idées, pour transformer leur école en la première « école verte » de la banlieue et séduire les nouveaux arrivants. Mais pour mener à bien ce projet, elles devront composer avec une équipe pédagogique pour le moins disparate… et peu portée sur l’écologie.



Le casting

Avec Rachida Brakni (Zahia Amaoui), Anaïde Rozam (Marion Ravenwood), Gilbert Melki (Jean-Pierre de Fautrot), Disiz (Fabrice), Mourad Boudaoud (Seid), Raphaël Quenard (Mickaël)

VIDÉO bande-annonce